Na južni polobli bodo pod vodstvom trenerja Gregorja Koštomaja trenirali Nejc Naraločnik, Martin Čater in Miha Hrobat, pridružil pa se jim bo tudi mladi Rok Ažnoh. Slovenska izbrana vrsta je imela maj, junij, julij in nekaj začetnih dni avgusta rezerviranih za kondicijske treninge, ob koncu julija pa so testiranja pokazala, da so fantje za novo sezono dobro pripravljeni. Sedmega avgusta so fantje odšli prvič na sneg v Sas Feeju, kjer so imeli srečno roko s pogoji: dva dneva so smučali na prosto, potem so imeli štiri dni treninga veleslaloma in en dan superveleslaloma, sočasno pa tudi tudi priložnost za testiranje nove opreme, predvsem smučarskih čevljev.

V prvem delu priprav, namenjenih bolj tehničnemu delu, bodo Slovenci trenirali v El Coloradu, nato pa se bodo na začetku septembra za dva tedna preselili v La Parvo. Tam bo poudarek na treningu hitrih disciplin, kjer so razmere kar dobre. »Tja odhajamo optimistični in upamo, da bomo uresničili naše načrte. Kar je super, ker je v Evropi zaradi vročega in suhega poletja na ledenikih stanje zelo slabo,» pred odhodom v Čile pojasnjuje glavni trener Grega Koštomaj.

Miha Hrobat je začel kondicijske priprave na začetku maja, vmes pa je šel z družino tudi za teden dni na morje. Nedavno je bil teden dni v Sas Feeju v Švici, kjer so se z reprezentanti posvečali predvsem treningu veleslaloma. »Na noge smo za en dan nataknili tudi hitre smuči, da smo se privadili na hitrost. S tem bomo nadaljevali tudi v Čilu, kjer bom najprej testiral nekaj opreme, predvsem vezi in plošče. Bi pa se rad čim bolje pripravil na snegu za zimo, saj ne vemo, kaj bo potem oktobra tudi v Evropi,« se zaveda Miha Hrobat.

Martin Čater je po klasičnem programu že petega maja začel s kondicijskimi pripravami, med katerimi je bil tudi na smučarski skakalnici v Velenju, nato pa je teden dni smučal smučal, da se je privadil na sneg. »V Čile bomo prvi teden trenirali predvsem tehnične disciplčine, potem pa pridejo na vrsto tudi hitre. Tam bi rad testiral predvsem opremo, saj imam smučarske čevlje in smuči različnih proizvajalcev. Upam, da bodo v Čilu razmere čim bolj zimske in da mi bodo uspela tako testiranja kot treningi. Morda pa bom v La Parvi nastopil tudi na kakšni tekmi,« napoveduje Martin Čater.

Že nekaj dni pred Čatrom (2. maja, op. p.) je kondicijske priprave začel Nejc Naraločnik, ki je poleg treningov opravil že tudi nekaj testiranj, priznava pa, da so v Čilu vedno dobri pogoji za trening. »Najbolj pozoren bom na to, da da bi čim prej osvojil dobre občutke, ki sem jih že imel pred lansko sezono. Nato bom skušal čim hitreje napredovati, predvsem na nekaterih tekmah v okviru Fisa. Kakšen dober rezultat vedno pride prav za dodaten zagon za novo tekmovalno sezono. Nato se bomo vrnili v Evropo, kjer bomo opravili še nekaj treningov, nato pa sledijo že prve tekme svetovnega pokala in malce kasneje tudi evropskega,« pravi Nejc Naraločnik.

Mladi Rok Ažnoh je na kondicijskih treningih vadil z Žanom Kranjcem in Hrobatom, vmes je nekaj časa namenil tudi študiju, že pred koncem julija pa je odšel v Sas Fee, kjer je treniral malce slaloma in veleslaloma, na drugem kampu v tem mesecu pa še superveleslalom: »Ker razmere v Sas Feeju niso bile najboljše, bom v Čilu testiral tudi nove smuči. Tam bom skušal nekaj voženj narediti tudi s smučmi od Mihe in Nejca, saj so istega proizvajalca.«