Po prestižni zmagi proti Srbiji na petem pripravljalnem obračunu v razprodanih Stožicah je slovenska košarkarska reprezentanca že pred novim izzivom. Danes ob 20.15 jo v Celju čaka Hrvaška, nato pa v četrtek že prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Estoniji in prihodnjo nedeljo druga proti Nemčiji. Časa za uigravanje in popravljanje napak tako zmanjkuje, a sodeč po predstavah kapetana Gorana Dragića in soigralcev se forma približuje optimalni. Selektor Aleksander Sekulić je sicer po tekmi s Srbijo izrazil nekaj zaskrbljenosti glede natančnosti pri izvajanju napadalnih akcij, a pričakuje, da bo že proti Hrvaški bolje. Eden tistih, ki so pri sredini zmagi v Ljubljani odigrali ključno vlogo, je bil Klemen Prepelič, ki se je povsem udomačil v vlogi aduta s klopi za rezervne igralce.

Nekatere stvari nedopustne

Sezona se za Prepeliča ni odvila, kot si je želel sam. Sicer je pri Valencii znova kazal odlične predstave, nato pa je konec marca na tekmi španskega prvenstva proti Murcii po nesrečnem padcu utrpel dvojni zlom leve roke. Sprva je v zraku visel tudi nastop na evropskem prvenstvu, a je kmalu postalo jasno, da bo 29-letni Bistričan pravočasno okreval. Pripravam reprezentance se je priključil že drugi dan in od tedaj opazno dviguje formo. »Od vseh je meni najlažje igrati, saj imam oblikovano vlogo. V igro prihajam s klopi kot ostrostrelec. Tako je bilo že pri Igorju Kokoškovu in moram reči, da mi to zelo ustreza. Ko pridem na parket, je nasprotnik po navadi že v bonusu z osebnimi napakami, kar kot igralec, ki ima rad kontakt, spretno izkoristim. Hitro pridem do dveh, treh prostih metov in s tem v pravi ritem. Imam zaupanje soigralcev in trenerskega štaba, zato se v reprezentanci počutim zares odlično. Sem poln samozavesti in komaj že čakam na kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo ter evropsko prvenstvo,« pojasnjuje vedno gostobeseden Klemen Prepelič.

Proti Srbiji je bil nekdanji član Branika Maribora, Heliosa, Olimpije, Banvita, Oldenburga, Limogesa, Levalloisa, Reala Madrid in Juventuta s 16 točkami skupaj z Mikom Tobeyjem drugi strelec reprezentance, s črte prostih metov pa je bil nezgrešljiv, saj je zadel vseh deset. »Tekmi s Turčijo in Srbijo sta bili na ravni evropskega prvenstva, kar nam ustreza. Dodatno nas je z adrenalinom napolnilo izjemno vzdušje v Stožicah. To je tisto, zaradi česar uživamo v košarki in se tako radi vračamo v reprezentanco,« pripoveduje Prepelič in poudarja, da so tudi zmage na pripravljalnih obračunih še kako pomembne. »Posebej proti Turčiji in Srbiji, za kateri vemo, da na evropskem prvenstvu kotirata visoko. Srbija ima izjemno moštvo, tako kot mi. Videli ste, da je bil obračun zanimiv tudi za najboljšega teniškega igralca v zgodovini Novaka Đokovića. Ponosni smo na ta skalp, a je to še daleč od naše najboljše podobe. Ne sme se nam zgoditi, da se na parketu ne spomnimo posameznih akcij. Imamo še nekaj dni, da izpilimo formo, nato pa bo šlo zares.«

Največ rezerv pri obrambi

Prepelič meni, da ima slovenska reprezentanca še največ rezerv v igri v obrambi, saj v napadu premore veliko individualne kakovosti, s katero lahko rešuje vsako situacijo. »Tudi v napadu pa je bilo proti Srbiji preveč nerazumevanja med igralci. To moramo popraviti, a me ne skrbi,« še pravi Prepelič, ki je kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo poti Hrvaški ob koncu junija izpustil zaradi že omenjene poškodbe. »Hrvate dobro poznamo, med nami ni skrivnosti. So zelo nadarjena ekipa, ki te lahko premaga na vsaki tekmi. Zagotovo jih ne bomo podcenjevali, hkrati pa želimo popraviti slabe stvari s tekme proti Srbiji in dvigniti pripravljenost pred prihajajočimi obračuni, ki bodo precej bolj pomembni.«

