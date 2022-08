Ruska operna zvezda Ana Netrebko in njen azerbajdžanski soprog, tenorist Jusif Ejvazov, že tretjič skupaj prihajata na ljubljanski poletni festival. Še vedno prva dama opere že vsaj dve desetletji polni dvorane po svetu, v zadnjih letih pa veliko nastopa prav s soprogom. Ejvazovu so sicer nekaj časa očitali, da stoji v ženini senci, a se je kaj kmalu izkazal tudi s svojimi interpretskimi mišicami; prvič sta skupaj zapela v Puccinijevi operi Manon Lescaut v Rimu pred osmimi leti. Netrebkova slovi po svojih tehničnih vokalnih sposobnostih, Ejvazov po kristalno čistem glasu, oba pa po izjemni odrski igri in prezenci.

Solo, duo in trio

Italijanski dirigent Michelangelo Mazza je njun redni sodelavec že zadnjih sedem let. V dirigenta se je izpilil v parmskem opernem gledališču ob Riccardu Muttiju, Lorinu Maazelu in Juriju Temirkanovu, s tamkajšnjim orkestrom je denimo posnel vse Verdijeve opere. Gostja opernega dueta bo slovenska mezzosopranistka Monika Bohinec, zadnje desetletje članica Dunajske državne opere, ki se z Netrebkovo tudi dobro pozna. Pojeta na istem odru na Dunaju, skupaj sta peli že tudi na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma pred desetimi leti, in sicer v Jolanti, operni enodejanki Čajkovskega, v okviru krajše turneje z Orkestrom Slovenske filharmonije. Takrat je Netrebkova obiskala Ljubljano prvič.

Čajkovskega bodo vsi trije pevci interpretirali tudi tokrat. Najprej bo Simfonični orkester RTV Slovenija odigral uverturo k operi Pikova dama, nato bo iz te opere sledil še Lizin, Hermanov in grofičin trio. Na programu bodo tudi Donizetti, Puccini, Wagner, Verdi, Bizet in Cilea.

Protesti pred prihodom

Na prihajajoči gala koncertni dogodek pa je pričakovano padla tudi senca. Že spomladi, ko so začele nekatere operne hiše in ustanove po svetu odpovedovati angažmaje z rusko umetnico, ker se ob vojni v Ukrajini ni javno opredelila zoper ruskega predsednika Vladimirja Putina, se je tudi v Sloveniji slišalo negodovanja, da prihaja operna diva na 70. Ljubljana Festival. Direktor in umetniški vodja festivala Darko Brlek je takrat še previdno molčal, ob nedavni peticiji Ukrajinske skupnosti Slovenije z naslovom Ni treba Netrebko, v kateri nasprotujejo »nastopom umetnikov, ki neposredno podpirajo zločinski režim diktatorja Putina«, pa je dejal, da nastop Ane Netrebko in njenega soproga ostaja na sporedu festivala. Dodal je še, da je glasba tista, ki postavlja mostove, politiki pa so tisti, ki jih rušijo.

Proti vmešavanju politike v umetnost se je pred kratkim opredelila tudi nova predsednica Salzburškega festivala Kristina Hammer: »Vojna v Ukrajini je s tečajev vrgla svet, ki je že pred tem kazal razpoke glede na narodno pripadnost, kulturo in spol. Umetnost ne more rešiti sveta, a verjamem, da ima moč, da ljudem omogoči premislek o dramatičnih spremembah, do katerih prihaja.« Ana Netrebko letos na Salzburškem festivalu, kjer je sicer redna gostja, ni nastopila, a ne zato, ker je ne bi povabili, temveč ker nastopa že prej ni načrtovala.

Pritiski na umetnico

»Res sem videl, da v tem položaju trpi,« pa je ob številnih napadih v zadnjih mesecih na rusko umetnico za portal Opera Wire izjavil direktor Berlinske državne opere Matthias Schulz. V njihovi hiši pevki niso obrnili hrbta. »Ne zdi se mi primerno prositi, naj se bolj distancira od Putina, glede na tveganja, s katerimi bi se lahko soočila kot ruska državljanka. Še zmeraj ima družino, ki živi v Rusiji.« Ana Netrebko ima sicer poleg ruskega še avstrijsko državljanstvo, na Dunaju tudi živi.

Najbolj je medijsko odmevala prekinitev njenih angažmajev v Metropolitanski operi v New Yorku (MET). V intervjuju za francoski časnik Le Monde je umetnica pojasnila, da sta se z generalnim direktorjem MET Petrom Gelbom dogovorila, da jo umakne iz opere Turandot, Gelb pa jo je nato samovoljno umaknil še iz Don Carlosa. Takrat je povedala še, da so bili v MET prvi, kjer so vztrajali, da razjasni svoje stališče glede vojne v Ukrajini, kar je tudi storila (»Ljubim svojo domovino, a sem proti vojni«), hkrati pa so zahtevali, da se izreče proti Putinu, kar pa je odklonila: »Imam ruski potni list, Putin je še zmeraj predsednik in ne morem javno izreči teh besed.«

Gelb se ni omehčal, za New York Times je celo namignil, da se Ana Netrebko nikoli več ne bo vrnila v to sicer verjetno najprestižnejšo operno hišo na svetu, »dokler Putin ne odide z oblasti in Netrebko ne pokaže obžalovanja, na primer z nastopom na dobrodelnem koncertu za Ukrajino«. Vendar pa tudi umetnica ne ostaja dolžna: od MET zdaj zahteva več kot 350.000 dolarjev odškodnine za odpovedane angažmaje. V ZDA očitno umetnici za zdaj ostajajo nenaklonjeni tudi v drugih ustanovah, kot so Carnegie Hall, opera v San Franciscu in Newyorška filharmonija.