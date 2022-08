Še dva tedna za vsaj en dogovor

Da sta kosovski premier Albin Kurti in srbski predsednik Aleksandar Vučić po več kot letu dni spet sedla za skupno mizo, bi bil uspeh mednarodne skupnosti, če se to ne bi zgodilo pod prisilo, potem ko so se konec julija znova kresale iskre odloženega konflikta. Nadaljevanje dialoga med Beogradom in Prištino, katerega cilj je olajšati življenje ljudi in slednjič normalizirati odnose med Srbijo in Kosovom, bi v drugačnih okoliščinah mednarodna skupnost lahko imela za uspeh, pa četudi ta dialog traja že enajst let in na politični položaj Srbije in Kosova ni imel učinka.