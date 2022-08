Niti na Štajerce se ne moreš več zanesti

Celjska občina se je te dni lotila obnove znamenite fontane v mestnem parku, ki že več let ne deluje. Bojda bodo za projekt namenili 20.000 evrov. In potem bo fontana zasijala in iz nje bo spet tekla – voda. Kako? Voda?! Ja, jebelacesta, no. Gredo Štajerci v drago obnovo fontane in jim na kraj pameti ne pade, da bi zadevo uredili, kot se spodobi, in bi iz fontane teklo pivo ali vino, kot je to pač zadnja leta navada na vzhodu naše države. Nič. Še na Štajerce se človek ne more več zanesti kot nekoč. Nogometni klub iz Maribora je pa zadnji na lestvici slovenske nogometne lige. Do kdaj še?!