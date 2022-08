Finska premierka se je skupaj z nekaterimi znanimi prijatelji zabavala v zasebni hiši, nato pa obiskala dva bara. »To so zasebni posnetki, ki niso bili namenjeni objavi,« je 36-letna Sanna Marin povedala za finski časopis Iltalehti in obenem izrazila razočaranje, da so posnetki pricurljali v javnost.

Hkrati je dodala, da nima ničesar za skrivati in da ni storila ničesar nezakonitega. Na zabavi je sicer pila alkohol, vendar je dejala, da ni jemala drog. Poudarila je, da ima pravico do preživljanja prostega časa na enak način, kot to počnejo njeni vrstniki, in finski televizijski postaji Yle povedala, da upa, da ljudje to lahko sprejmejo.

Marinova je v preteklosti že vzbujala pozornost zaradi obiskovanja rock festivalov in zabav v nočnih klubih. Medtem ko so številni mladi na Finskem ponosni na »divjo plat« svoje premierke, je videoposnetek sprožil tudi kritike ljudi, ki menijo, da je njeno vedenje neprimerno.