Mladoletnica je nižjemu sodišču povedala, da ni pripravljena imeti otroka, da se še vedno šola in nima službe ter da ji oče otroka ne more pomagati. Mladoletne osebe, ki želijo opraviti splav na Floridi, potrebujejo soglasje vsaj enega od staršev. Toda dekle je brez staršev, živi pri sorodniku in ima skrbnika, ki ga je določila država, je razvidno iz sodnih dokumentov.

Spričo situacije je najstnica želela obiti to pravilo, vendar je nižje sodišče dejalo, da »ni podala jasnih in prepričljivih dokazov, da je dovolj zrela, da bi se lahko odločila o prekinitvi nosečnosti«. Sodišču je povedala, da je njen skrbnik dal soglasje za splav, vendar to soglasje domnevno ni bilo podano v pravilni pisni obliki, so še pokazali sodni dokumenti.

»Če vas jezi dejstvo, da sodišče prisili najstnico, da nosečnosti ne sme prekiniti, potem ko je odločilo, da naj ne bi bila dovolj zrela za splav, niste edini. To je odvratno,« je tvitnila demokratska kongresnica Pramila Jayapal, ki je odkrito spregovorila o splavu, ki ga je opravila tudi sama.

Demokratska poslanka s Floride Lois Frankel je medtem odločitev označila za nesprejemljivo in dodala, da gre za nevaren in grozljiv primer vojne proti ženskam na Floridi.

Dekle je bilo v desetem tednu nosečnosti, je še razvidno iz dokumentov. Potem ko je vrhovno sodišče v ZDA junija razveljavilo univerzalno pravico do splava po vsej državi in odločanje o tem vrnilo v roke zveznim državam, je Florida spremenila svoje zakone in prepovedala opravljanje postopka po 15. tednu nosečnosti, medtem ko je bila prejšnja meja 24 tednov.