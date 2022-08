Bled: problema se mora lotiti država

Potem ko so blejski okoljevarstveniki pred časom opozorili na nizek vodostaj in presušeno strugo Save Bohinjke, ki jo ogroža onesnaženje s fekalijami, so se glede stanja omenjene reke in pogina 25.000 rib v radovljiški ribogojnici oglasili tudi na Občini Bled. Obtožbe na svoj račun zavračajo in s prstom kažejo na državo.