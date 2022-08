Da v slovenski reprezentanci vlada izjemno vzdušje, je težko spregledati. Tako je vse od leta 2017, ko se je izbrana vrsta resnično povezala, igralci pa med seboj stkali pristne odnose, ki jim pomagajo tudi na parketu. Dobra volja v reprezentanci je danes vidna na vsakem koraku in treningu. Začetek današnjega smo si lahko ogledali tudi predstavniki sedme sile in se na lastne oči znova prepričali, kako prijetno se imajo kapetan Goran Dragić in soigralci. Nasmehi so prisotni na vseh obrazih, navdušenje ob zadetih zaporednih metih Luke Dončića s sredine igrišča je bilo huronsko. »Vzdušje v moštvu je izjemno. Vsi se radi družimo, nihče se ne drži zase. Zato vedno komaj čakam, da se priključim reprezentanci. Zdaj tudi meni pripada nekakšna vloga zabavljača, a v tem uživam. Predvsem, ko morajo soigralci po kakšnih stavah delati sklece,« hudomušno pojasni Luka Dončić.

A ko se je začelo delo, so vedre zamenjali resni pogledi. Vsi imajo namreč pred očmi samo en cilj – ubranitev naslova evropskih prvakov. »Kdo govori o kakšnem pritisku?« se je ob omembi najžlahtnejšega odličja namuznil Dončić, nato pa potrdil, s kakšno mentaliteto bo aktualni evropski prvak krenil na prvenstvo stare celine. »V Nemčijo potujemo po zlato. Na vsakem tekmovanju, kjer nastopamo, mora biti cilj vedno prvo mesto. Naredili bomo vse za to, bomo pa videli, ali bomo uspešni. Leta 2017 nas ni nihče jemal resno, ko smo napovedali napad na zlato kolajno, danes je drugače. Lepo je, ko vidiš, da se bo proti nam vsak še dodatno potrudil za zmago.«

Kar reče Goran, tako mora biti

Dončić je s soigralci lahko danes znova občudoval pokal, ki so ga prejeli v roke ob osvojitvi evropskega prvenstva leta 2017. Lovorika, imenovana po legendarnem ruskem košarkarskem funkcionarju Nikolaju Semašku, je te dni namreč na obisku v Ljubljani. »Podoživiš občutke, ki so bili resnično edinstveni. Celotnega dogajanja v Carigradu ne bomo pozabili nikoli. Na začetku poletja smo ga ob ogledu dokumentarnega filma znova podoživljali in moram priznati, da sem se ob vsem skupaj kar naježil,« razkriva Dallasova številka 77, ki dodaja, da mu klub pri odločitvi glede nastopanja za reprezentanco nikoli ne povzroča težav. 23-letni Ljubljančan se je močno razveselil povratka Gorana Dragića, s katerim se na parketu odlično ujameta. »Kar reče on, tako mora biti. Je naš kapetan, ki nas je popeljal do zlata, za kar mu bomo večno hvaležni. Je pa vedno tako, da je za uspeh pomembnih vseh dvanajst igralcev, vsak v svojem pogledu. Če vsi delamo za isti cilj in se podredimo za njegovo uresničitev, potem je možno vse.«

Dobro pripravljenost je Dončić kljub enomesečnem oddihu pokazal že na tekmi v Carigradu proti Turčiji, pred katero je opravil zgolj en trening. »Nisem še ravno v vrhunski formi, a do evropskega prvenstva bo. Tudi sam sem bil presenečen nad svojo igro, bilo je bolje, kot sem mislil, da bo. Bo pa kmalu še boljše,« zagotavlja nekdanji član madridskega Reala, ki je v Carigradu povzročil pravo evforijo med tamkajšnjimi ljubitelji košarke. Vsi so se želeli z njim slikati ali dobiti njegov podpis, v veliki želji pa proti njemu s tribune kar metali drese. »Ni težav, to je del posla. Ko bom star in ne bom več igral, se bom z veseljem spominjal teh trenutkov. Tudi v Sloveniji opazim, da se ljudje pogosto obračajo za menoj ali da me iz daljave slikajo, veliko jih tudi pristopi, a me to resnično ne moti.«

Želi si naziva MVP, še bolj prstana

Tokratno evropsko prvenstvo bo eno najmočnejših v celotni zgodovini, saj bo na njem nastopila kopica vrhunskih košarkarjev. Med njimi tudi dvakratna najkoristnejša igralca (MVP) lige NBA Nikola Jokić (Srbija) in Giannis Antetokounmpo (Grčija). »Veliko je favoritov, težko je izpostaviti vse – Litva, Francija, Italija, Grčija,... Na preizkušnji bomo že v predtekmovanju, saj je naša skupina B zagotovo najtežja na prvenstvu. Do takrat moramo popraviti predvsem našo igro v obrambi, saj imamo v tem pogledu še največ rezerv,« razmišlja Dončić, ki se bo z Nikolo Jokićem pomeril jutri na pripravljalnem obračunu v Stožicah. »Je izjemen košarkar, pa tudi človek. Veselim se, da se bomo srečali in po tekmi odšli na kavo ali pijačo. Je resnično unikaten igralec, saj pri 211 centimetrih igra kot organizator igre,« tekmeca hvali Dončić, ki je prikimal ob vprašanju, če bi ga rad v prihodnji sezoni nasledil v nazivu MVP lige NBA. »Kdo pa si tega ne bi želel. A če bi mi nekdo dal na izbiro, da sem lahko MVP ali osvojim prstan, bi vedno izbral prstan.« x