Samo predstavljajte si, kako dišijo idrijski žlikrofi na postrvini kremi in čips iz stebla čebule in malin. Ali pa idrijski žlikrofi s sočno natrgano slanino? Smo vas že prepričali? Naj vam povemo, da sta to samo dve od izvirnih in originalnih omak, našli pa boste seveda tudi tradicionalne idrijske žlikrofe s koštrunovo bakalco. Razumete, zakaj pravijo, da je Praznik idrijskih žlikrofov prava kulinarična pustolovščina? Še ne? Potem berite dalje.

1. Odpravite se na ekološko kulinarično pustolovščino

Vsako leto se predstavljajo številni ponudniki in izdelovalci idrijskih žlikrofov, ki vas bodo ponovno presenetili z izjemnimi omakami. Preizkusite, kako se prepletajo okusi certificiranih idrijskih žlikrofov, tradicionalne zajamčene posebnosti, in izvirnih omak.

2. Uživajte v edinstvenih slovenskih sladicah

Letos na Prazniku idrijskih žlikrofov premierno predstavljajo tudi sladki otok. Na njem se bodo predstavljale sladke slovenske posebnosti, kot so kobariški štruklji, prfarski štrukljevec ali ribniški žinkrofi. Okušajte »bratrance« idrijskih žlikrofov s sladkobnim nadevom.

3. Vino, pivo in koktajli za ohladitev

Prijetno okolje idrijske Mejce kar kliče po osvežilnih pijačah lokalnih ponudnikov. V letošnjem letu boste lahko okušali kraft piva žirovskega pivovarja Crazy Duck in bližnjega pivovarja Zajca. Za tiste, ki prisegate bolj na vinske vonjave, pa bo tokrat poskrbela Klet Brda.

4. Divjačinska bakalca za sladokusce

Seveda na Prazniku idrijskih žlikrofov ne gre brez lovskih družin, ki se bodo zopet pomerile v kuhanju divjačinske bakalce Jagerchef. Osem različnih divjačinskih bakalc bo ocenjevala komisija, preverite pa tudi sami in obiščite stojnice idrijskih lovcev in si oglejte, kako nastajajo divjačinske bakalce v okviru tekmovanja Jagerchef.

5. Najboljše z Idrijskega, in to s certifikatom

Obiščite stojnice, poklepetajte z avtorji ter nakupite izbrane rokodelske in kulinarične izdelke. Kot zanimivost povejmo, da se s certifikatom Idrija izbrano ponaša tudi Praznik idrijskih žlikrofov. Letos se bodo ob robu dogodkov predstavile tudi nekatere druge regije v Sloveniji, ki se ponašajo s podobno kolektivno blagovno znamko.

6. Glasbena spremljava, kot se šika

Letos so povabili dve primorski zasedbi – ansambel Suho cvetje in Ante Upedanten bando. Ansambel Suho cvetje preigrava etno skladbe, ki so predvsem povezane s primorskim koncem, in predstavlja akustično verzijo skupine Ikebana. Z uličnim načinom igranja bodo popestrili popoldansko dogajanje festivala.

7. Številne dejavnosti za najmlajše

Praznik je seveda v prvi vrsti namenjen družinam, tako da pripravljajo tudi številne dejavnosti za otroke. Najmlajše bodo zagotovo zamotila igrala, družabne igre in druge dejavnosti, ki jih pripravljajo v Mladinskem centru Idrija. Za piko na i se bo predstavilo tudi Marionetno gledališče Jurček iz Hrastnika.

8. Gostje iz rudarskega Hrastnika

V letošnjem letu bodo v Idrijo prišli tudi prijatelji iz Hrastnika, še enega rudarskega slovenskega mesta. Predstavili se bodo s kulinarično jedjo – funštercem, ob Godbenem društvu rudarjev Idrija pa bo zaigrala tudi Rudarska godba Hrastnik. Predstavilo se bo tudi Marionetno gledališče Jurček.

9. Največje leseno kolo in mojstrski stol kar sredi prizorišča

V središču festivalskega dogajanja bo kar 16-metrsko leseno kolo rudniške črpalke kamšt, eno največjih na svetu. Še nedavno je kolo pomagalo pri črpanju vode iz idrijskega rudnika živega srebra. Poiščite stojnico Mestnega muzeja Idrija in si oglejte to mogočno tehnično stvaritev idrijskih inženirjev. Hkrati vas vabijo na ogled Rudnika živega srebra Idrija, ogled Mestnega muzeja Idrija ali Centra za obiskovalce Geoparka Idrija.

10. Minutka in že se lahko osvežite

Če vam bo kljub prijetni senčki idrijske Mejce in osvežilnim pijačam še vroče, se lahko sprehodite po bližnjih Rakah. To je 2,5-kilometrski kanal, po katerem je voda v preteklosti prihajala do idrijske kamšti. Pot v celoti poteka ob gozdu in vodnem kanalu, kar zagotavlja osvežitev tudi v najhujši poletni pripeki.

Tudi mi upamo, da so vas Idrijci prepričali in jih v soboto obiščete.