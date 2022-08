Ljubljančani so bili prvič v sezoni v vlogi favorita, ki so jo potrdili šele v drugem polčasu. Igra v prvem delu je bila prepočasna in nekonkretna, da bi resneje ogrozili gol Likarja, saj so bili streli od daleč nenevarni. Gorica se je spretno branila s petimi igralci in prežala na protinapade, a ni prišla do zaključnega strela. Olimpija je drugi polčas začela bolj odločno in bila razigrana. Povedla je v 52. minuti, ko je sodnik Antić po ogledu posnetka VAR dosodil enajstmetrovko zaradi igranja Široka z roko. Po posvetu s soigralci je žogo vzel Nukić, ki je letos zgrešil že dva kazenska strela, in z odločnim strelom zadel za vodstvo. Končanje strelskega posta je očitno povsem sprostilo ljubljansko devetico, saj je sedem minut kasneje dosegla še izjemno lep gol s strelom z roba kazenskega prostora za potrditev pete zaporedne zmage v sezoni brez prejetega gola.

Rožman: Maribor ima dovolj svetovalcev za izhod iz krize

Potem ko je Maribor na gostovanju v Domžalah doživel že šesti zaporedni poraz, kar se mu v zgodovini samostojne Slovenije še ni zgodilo, je vodstvo kluba v ponedeljek odstavilo trenerja Radovana Karanovića. »Vemo, kaj je pred nami, kaj nas čaka in morali smo povleči takšno potezo. Pri svojem delu je vztrajal do konca in storil vse, da bi vrnil moštvo na zmagovito pot. Klub mu je namenil vso podporo, a rezultatskega preobrata ni bilo in to je tista plat športa, ko se moramo odzvati,« je povedal športni direktor Maribora Marko Šuler, ki pospešeno išče novega trenerja. Med kandidati naj bi bila vsaj dva s Hrvaške, kjer sta prosta Goran Tomić (nazadnje trener Rijeke) in Dean Klafurić (nazadnje sedel na klopi Slaven Belupa).

Izid 2:3 v Domžalah je boljši od prikazane predstave Maribora, ki je bila v skladu z uvrstitvijo na zadnje mesto na lestvici. Karanović v nedeljo zvečer po tekmi v Domžalah ni ponudil odstopa. »Nekateri igralci se ne zavedajo, kaj pomeni nositi grb Maribora. Morda nekatere situacije vzamejo prelahko. Zaskrbljujoča sta ponavljajoča se lahkomiselnost in nezbranost,« je takoj po tekmi razlagal Radovan Karanović, ki je v letošnji sezoni na 11 tekmah dosegel le dve zmagi, dvakrat je remiziral in sedemkrat izgubil. Ob tem je zanimivo, da Viole še vedno glasno podpirajo ekipo. Kapetan Maribora Rok Kronaveter je v karieri doživel že marsikaj, vendar po novem neuspehu je bil zelo jasen. »To, kar kažemo na igrišču, je premalo za klub, za katerega igramo. Ne moremo se več izgovarjati na spremembe v ekipi, saj so fantje z nami že mesec dni. Lansko leto smo se borili za naslov, zdaj smo v mesecu in pol skoraj vse porušili. Za doseganje golov manjka mirnosti, morda tudi nekaj kakovosti. Če Evropa ni dovolj velika motivacija vsem fantom, ne vem, kaj jim bo,« je bil jasen 35-letni Kronaveter.

Vodilni gol za Domžale je dosegel nekdanji up Hajduka, 23-letni Franko Kovačević, ki je šele pred tremi dnevi prišel ob Kamniško Bistrico iz druge ekipe Hoffenheima in je s soigralci opravil le en trening. Trener Simon Rožman je bil dodatno motiviran, potem ko je lani jeseni predčasno končal sodelovanje z Mariborom. »Za Maribor bom držal pesti na evropski tekmi v četrtek proti Cluju. Izplaval bo iz krize, saj premore ogromno kakovosti, ima največji proračun v državi in je bil vedno institucija slovenskega nogometa. Da se bo vrnil tja, mora rešiti marsikaj. Zagotovo imajo okrog kluba dovolj svetovalcev, tudi v mojem obdobju so veliko svetovali, lahko bodo dali glave skupaj in našli pot iz krize,« je s kančkom ironije v spregovoril Rožman.

Še tretji poraz Triglava V tretjem krogu druge slovenske nogometne lige je kranjski Triglav doživel še tretji zaporedni poraz in je še edini brez točke. Izidi 3. kroga v 2. SNL: Krško – Nafta 1:3, Rogaška – Aluminij 0:1, Primorje – Fužinar 1:4, Dob – Beltinci 1:1, Bilje – Slovenska Bistrica 2:1, Krka – Triglav 2:0, Dekani – Rudar 1:1, Ilirija – Grosuplje 1:1, vrstni red: Nafta, Krka, Beltinci in Aluminij po 7, Fužinar in Bilje po 6, Dob 5, Slovenska Bistrica 4, Ilirija in Primorje po 3, Rogaška, Rudar in Grosuplje po 2, Krško in Dekani 1, Triglav 0.

Mura – Tabor 2:2 (0:1) Strelci: 0:1 Stanković (25), 1:1 K. Cipot (49), 1:2 Kocić (68), 2:2 Shabanahxaj (91). Stadion Fazanerija, gledalcev 1800, sodnik: Sagrković (Vrhnika), rumeni kartoni: Kous, Lorbek; Kocić. Mura: Obradović, Pucko, Morris, K. Cipot, Beganović, Maruško (od 62. Šroler), T. Cipot, Klepač (od 62. Lorbek), Bobičanec (od 72. Majić), Kous (od 72. Kozar), Shabanhaxhaj, trener: Čontala. Tabor: Koprivec, Letaj, Štravs (od 46. Nikolić), Al. Zeljković, Kouao, Kljun (od 64. Da Costa), Ad. Zeljković, Korošec, Kocić (od 80. Struna), Stanković (od 89. Mahne Vatovec), Khali (od 64. Iscaye), trener: Kosić. Igralec tekme: Milan Kocić (Tabor). Streli v okvir gola: 5:6, streli mimo gola: 8:3, prosti streli: 11:11, koti: 4:3, obrambe vratarjev: 4:3, število napadov: 126:120, število nevarnih napadov: 66:58, posest žoge (v odstotkih): 51:49.

Koper – Radomlje 5:0 (2:0) Strelci: 1:0 Osuji (1), 2:0 Kotnik (13/11 m), 3:0 Kotnik (59), 4:0 Parris (68), 5:0 Jašaragić (93). Stadion Bonifika, gledalcev 1100, sodnik: Jug (Tolmin), rumeni kartoni: Marković, Hadžić, Ševelj, Čuić. Koper: Golubović, Palčič, Žužek, Novoselec, Šimčak, Correia (od 81. Benedičič), Vešner Tičić, Kotnik (od 71. Krajinović), Osuji (od 71. Jašaragić), Parris (od 71. Šipovac), Šušnjara (od 71. Kolobarić), trener: Zeljković. Radomlje: Velić, Hrvoj, Vrhovac (od 67. Jazbec), Guček, Ševelj, Nuhanović, Čuić, Marković (od 75. Justin), Cerar (od 67. Šošić), Sever (od 59. Tahiraj), Hadžić (od 75. Nadarević), trener: Bašić. Igralec tekme: Andrej Kotnik (Koper). Streli v okvir gola: 9:2, streli mimo gola: 7:4, prosti streli: 13:22, koti: 3:3, obrambe vratarjev: 2:4, število napadov: 100:116, število nevarnih napadov: 68:49, posest žoge (v odstotkih): 52:48.

Domžale – Maribor 3:2 (1:1) Strelci: 1:0 Kovačević (9), 1:1 Sirk (15), 2:1 Durdov (50), 3:1 Perc (84), 3:2 Božić (94). Športni park v Domžalah, gledalcev 1300, sodnik: Ponis (Koper) 6,5, rumeni kartoni: Schoissengeyr; Repas, Sirk, Uskoković, Mitrović, Guerrico. Domžale: Mulalić 6, Ilenič 6, Đurić 7, Klemenčič – (od 19. Schoissengeyr 6), Alić 6, Husmani 7, Markuš 6,5, Saitoski 6,5 (od 77. Perc 6,5), Kovačević 6,5 (od 88. Podlogar –), Jakupović 6,5, Durdov 7, trener: Rožman 7. Maribor: Bergsen 5,5, Žinič 5, Mitrović 5,5, Uskoković 5, Šoštarič Karič 5 (od 82. Guerrico –), Vidaković 5, Antolin 5,5 (od 57. Brnić 5,5), Repas 6, Vipotnik 5 (od 73. Laušić 5), Kronaveter 5,5 (od 82. Božić 6), Sirk 5,5 (od 57. Baturina 5), trener: Karanović 5. Igralec tekme: Ivan Durdov (Domžale). Streli v okvir gola: 8:6, streli mimo gola:11:6, prosti streli: 23:9, koti: 6:2, obrambe vratarjev: 4:5, število napadov: 132:123, število nevarnih napadov: 85:62, posest žoge (v odstotkih): 54:46.