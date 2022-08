Klavdij Godnič, direktor družbe Soline: Iskana sol iz Sečoveljskih solin

Svetovno slavo soli iz Sečoveljskih in Strunjanskih solin pojejo še iz časov Beneške republike. Solinarji se pripravljajo na sezono žetja soli od sredine marca do konca maja, v začetku junija pa pripravijo solna polja za žetev, ki poteka od sredine junija vse do septembra, pač odvisno od vremena. Kot pravi Klavdij Godnič, ki je od leta 2012 direktor družbe Soline, so vremenske razmere letos ugodne, tako da se obeta kar obilna letina soli.