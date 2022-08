Ko pod vašim oknom spi turist

Ljubljana je po dveh letih koronskega zatišja ponovno preplavljena s turisti. Lokalni airbnbjevci si manejo roke, saj jim stanovanjc in kletnih lukenj ne bo več treba dolgoročno oddajati študentom, temveč jih lahko za drag denar ponovno dnevno polnijo s tujci. Staro mestno središče so meščani po dveh letih spet prepustili hordam turistov, ki tam odkrivajo »najlepše mesto na svetu«. Turistični uradniki pa upajo, da bodo letos, ko so vsi lačni potovanj, presegli rekordni obisk iz zadnjega predkoronskega leta 2019. V mesto se je torej vrnilo normalno poletje.