Mladinska knjiga s svežnjem nove literature za najmlajše

V Mladinski knjigi so s svežnjem izvirnih in prevodnih novostih otroškega leposlovja poskrbeli za pester zaključek poletnih počitnic in začetek novega šolskega leta. Pisatelji Boštjan Gorenc - Pižama, Nina Kokelj, Majda Koren, Jelena Isak Kres in Jana Unuk najmlajše bralce skupaj z ilustratorji Igorjem Šinkovcem, Tanjo Komandina in Mašo Kozjek popeljejo v domišljijski svet pasjih pustolovščin, podvodnega sveta, ugankarstva in barvnih atmosfer.