Aktivisti so se osredotočili na igrišča v bližini mesta Toulouse in ob tem golf označili za »industrijo prostega časa najbolj privilegiranih«, poroča britanski BBC. Izvzetje igrišč za golf iz omejitev porabe vode je namreč sprožilo polemiko v Franciji.

Prebivalci več kot sto najbolj prizadetih občin zaradi omejitev ne smejo zalivati vrtov in prati avtomobilov, medtem ko so se igrišča za golf omejitvam večinoma izognila. Aktivisti so zato v peticiji zapisali, da ta izjema kaže, da je »ekonomska norost prevladala nad ekološkim razumom«. »Še naprej ščitimo bogate in vplivne,« se je kritiki aktivistov pridružil župan mesta Grenoble Eric Piolle iz stranke zelenih.

Kot ledena dvorana brez ledu ...

Lastniki igrišč za golf se branijo z argumentom, da bodo zelenice brez vode v treh dneh odmrle. »Igrišče za golf brez zelenice je kot ledena dvorana brez ledu,« je za spletni medij France Info dejal Gerard Rougier iz Francoske golfske zveze. Dodal je, da na igriščih za golf po vsej državi dela okoli 15.000 ljudi.

V Franciji sicer veljajo določene omejitve pri porabi vode tudi za golf igrišča. Zalivanje zelenic se mora izvajati ponoči in z največ 30 odstotki običajne količine vode, kar pa je kljub temu sprožilo val kritik.

Drugi najbolj sušen mesec v zgodovini

Omejitve porabe vode so sicer odrejene na nacionalni ravni, vendar je njihovo izvajanje odvisno od odločitev regionalnih oblasti. Zaenkrat je le departma Ille-et-Villaine v zahodni Franciji odstopil od državnih odredb in povsem prepovedal zalivanje igrišč za golf, še navaja BBC.

Letošnji julij je bil za marcem 1961 drugi najbolj sušen mesec v Franciji doslej. Francoska vlada je pred kratkim trenutno sušo označila za zgodovinsko in ustanovila posebno krizno skupino, ki naj bi usklajevala prizadevanja za omilitev posledic. V dveh tretjinah države so bile razglašene izredne razmere.