Kako pomemben je povratek Gorana Dragića za slovensko košarkarsko reprezentanco, se je pokazalo v petek. Evropski prvaki so bili na tretjem pripravljalnem obračunu pred evropskim prvenstvom tik pred prvim porazom, a je kapetan z 28 točkami, od tega zadnjimi enajstimi v podaljšku in zmagovito trojko 18 sekund pred koncem, poskrbel, da so navijači dvorano Sinan Erdem zapustili sklonjenih glav. Slovenija bo znova na delu v soboto ob 19. uri, ko bo nasprotnik Ukrajina.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić je pred odhodom v Carigrad poudaril, da želi v Turčiji predvsem uigrati moštvo, saj so se pred kratkim priključili Goran Dragić, Mike Tobey in Vlatko Čančar, na poti v največje turško mesto pa se je izbrani vrsti kot zadnji pridružil še Luka Donćič. Sekulić ni izgubljal časa, saj je že na tekmi proti gostiteljici v prvo peterko uvrstil brata Dragić, Dončića, Čančarja in Tobeyja. Turčija, pri kateri je manjkal naturalizirani Američan Shane Larkin, bo pod vodstvom Ergina Atamana, trenerja prvaka evrolige Anadoluja Efesa, na evropskem prvenstvu zagotovo v širšem krogu favoritov za končno zmago, Sloveniji pa je na začetku petkovega pripravljalnega obračuna težave povzročala predvsem z meti za tri točke. Dve osebni napaki si je hitro nabral Mike Tobey, a je bil pri metu Dončić, ki je v prvi četrtini dosegel enajst točk. Na začetku druge četrtine so Turki povedli za osem, Slovenija pa je priključek ujela z Dončićem in Goranom Dragićem na klopi. Z delnim izidom 12:0 je prešla v vodstvo, ki ga do glavnega odmora ni več izpustila iz rok, kar je bila za Sekulića zagotovo dobra novica.

Manj vesel je bil slovenski selektor na začetku drugega polčasa, ko je v 24. minuti že ostal brez Tobeyja, saj si je nabral pet osebnih napak. Turčija je sredi tretje četrtine ujela Slovenijo pri 53:53, a je na njihovo žalost ob Dončiću motor ogrel še Goran Dragić. Kapetan reprezentance je v tretjih desetih minutah dosegel enajst točk, Dončić jih je v istem obdobju dodal deset, gostje pa so pobegnili na dvomestno razliko. Plus 13 so imeli po košu Alekseja Nikolića na začetku zadnje četrtine, nato pa so gostitelji krenili v ofenzivo. Prednost so imeli v dejstvih, da si je pet osebnih napak nabral še Žiga Dimec ter da je selektor Sekulić zaključek odigral brez Dončića. Po očitni sodniški pomoči, saj delilci pravice niso priznali koš Eda Murića, ki je blokado prejel po tem, ko se je žoga že dotaknila table, je Alperen Sengun pred zvokom sirene izvlekel podaljšek. V dodatnih petih minutah je Slovenija ves čas zaostajala, a je nato na sceno spet stopil Goran Dragić. Dosegel je zadnjih enajst točk svojega moštva, vključno s trojko 18 sekund pred koncem za zmago.

Strelci za Slovenijo: G. Dragić 28, Dončić 23, Prepelič 14, Čančar 12, Murić 10, Z. Dragić 7, Samar in Dimec po 4, Nikolić 2, Tobey, Blažič, Hrovat brez točke.