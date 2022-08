Morajo novinarji res postati propagandisti?

Pred skoraj tridesetimi leti sem odšel z nacionalke. Takrat še ni bilo Pop TV, Planeta ali Nove24TV. Nacionalka je bila absolutna zmagovalka in se je šele spoprijemala s konkurenco. S prvimi kabelskimi vsebinami. A namesto da bi se razvijala, je že takrat stopala nazaj. Zagledana vase je nasedla. Nasedli so jo nesposobni kapitani in posadka, ki je minirala postavljene kurze. Največji užitek je bil onesposobiti druge. Studio City je bil ves čas na nišanu teh destruktivcev.