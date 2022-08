Golob je danes ob robu izjave za javnost po obisku SNG Drame spomnil, da ima vlada od začetka delovanja na delovnem programu vprašanje tako energetske kot prehranske draginje. Ker je draginja na področju energetike neprimerno težji problem – cene so se namreč zvišale kar za 300, 400, tudi 500 odstotkov –, se je vlada najprej lotila ukrepov na tem področju in se odločila za regulacijo cen.

Ukrepi, s katerimi vlada naslavlja energetsko draginjo, gredo proti koncu, na področju prehrane pa bo vlada septembra začela s t. i. mehko regulacijo. Spremljali bodo cene osnovnih živil, na javnem razpisu kmetijskega ministrstva je bilo za to nalogo izbrano ljubljansko podjetje April 8.

»Kontinuirano bomo spremljali košarico, ki ne bo fiksna, ampak se bo tedensko ali na dva tedna spreminjala. Videli bomo časovno evolucijo spreminjanja cen izdelkov in primerjali cene istih izdelkov v sosednjih državah,« je pojasnil Golob in dodal, da gre za mehko regulacijo, za zdaj prostovoljno.

Premier upa, da bodo prvi učinki te mehke regulacije, vključno z učinki na inflacijo, vidni že v septembru. »Oktobra pa bomo vedeli, ali je treba na področju prehrane izvajate še kakšne bolj trde ukrepe z vidika regulacije ali bodo mehki zadostovali. To je naš načrt. Čas pa bo pokazal, ali smo ukrepe načrtovali pravilno ali ne,« je poudaril.

Ker trgovci po Golobovih besedah podražitev živil argumentirajo predvsem z višjimi cenami energentov, je vlada najprej omejila njihove cene. »S tem želimo odvzeti izgovor industriji in trgovcem za dvig cen, tudi prehrambenih izdelkov. Čez jesen in zimo se bo to poznalo na denarnicah,« je prepričan Golob.

Spomnil je, da bo vlada zaradi visokih cen energentov uvedla energetski draginjski dodatek, kasneje, če bo potrebno, tako Golob, pa tudi prehranskega.

Vlada naj bi sicer, kot je Golob napovedal v četrtek po srečanju s predstavniki starejših in mladih, prihodnji teden dobila odgovor na vprašanje, kdo bo upravičen do energetskega draginjskega dodatka, koliko naj bi ta znašal in kdaj bi lahko bil izplačan. Na vladi okvirno računajo, da bo do tega dodatka upravičenih predvidoma približno 50.000 družin.

Golob sicer napoveduje, da se vlada ne bo ustavila pri tem. Kot je dejal, je zelo veliko ljudi, ki jih ni v nobeni evidenci, a si podporo zaslužijo. Zato bodo objavili poziv vsem, ki so energetsko revni, določili bodo merila, da se lahko prijavijo v evidence. Tistim, ki se bodo prijavili in bodo izpolnjevali pogoje, bodo dodatek izplačali pozneje, decembra ali januarja.

Za takojšne nadaljevanje obnove Drame

Po ogledu ljubljanske Drame je premier ocenil, da je objekt res neprimeren in izrazil začudenje, kako se je lahko znašel v takšnem stanju. Napovedal je uvrstitev projekta prenove, ki »ni projekt enega ministrstva, ampak razvojni projekt celotne vlade«, v vse ustrezne dokumente, da bodo lahko z investicijo začeli takoj.

Predsednik vlade Golob si je poslopje SNG Drama Ljubljana danes ogledal skupaj z ministrico za kulturo Asto Vrečko, sestala sta se tudi z ravnateljico gledališča Vesno Jurca Tadel. »Politiki velikokrat govorimo, da je kultura temelj slovenskega naroda. Ko pa si človek potem ogleda enega od simbolov kulture, ga malce zmrazi, ko ugotovi, da politiki včasih veliko govorijo, pa tega v resnici ne mislijo,« je po sestanku povedal Golob. Zagotovil je, da bodo sami ravnali drugače in da bodo »ta simbol do njegove 115. obletnice spravili na nivo, kot si zasluži«.

Napovedal je, da bodo projekt Drame, ki »ni projekt enega ministrstva, ampak razvojni projekt celotne vlade«, uvrstili v vse ustrezne dokumente, da bodo lahko z investicijo začeli takoj.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je povedala, da so se z Vesno Jurca Tadel predhodno že sestali na ministrstvu, kjer so razmišljali in se pogovarjali o rešitvah. »Žal je bilo do sedaj tako, da prejšnje vlade niso nikoli zagotovile denarja za konkretno obnovo hiše, ki je vendarle ena naših najpomembnejših kulturnih institucij. In tudi prejšnja vlada, kljub vsem obljubam, ni pustila v proračunu za leti 2022 in 2023 za ta namen nobenega denarja,« je povedala.

Izrazila je veselje, da predsednik vlade in aktualna vlada »razumeta pomen kulture, pomen naših osrednjih kulturnih ustanov« in da »to ne bo ostalo samo pri besedah, ampak bomo že takoj z naslednjim mesecem začeli tudi s konkretnimi dejanji, da bo Drama obnovljena v najkrajšem možnem času«.

Igralci in zaposleni v Drami bodo tako dobili prostore, Slovenci pa kulturno ustanovo, ki bo tudi »infrastrukturno na nivoju evropskih institucij«. »Vsebina je že tukaj, politiki pa ji moramo dati tudi infrastrukturno možnost,« je poudarila ministrica.