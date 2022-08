Globalna tekma za talenti: Izgon zmagovalcev

Medtem ko se v našem podalpskem raju še vedno medsebojno zmerjamo s komunisti in fašisti, nenehoma preganjamo drug drugega, vlagamo neskončne referendumske pobude o tem in onem ter vsakič znova kot majhni otroci v peskovniku rušimo prav vse, kar so drugi postavili pred nami, se svet okoli nas spreminja z bliskovito, supersonično hitrostjo. Superinteligentna umetna inteligenca in nedavni preboji na področju interakcij med strojem in človekom ter tehnologije strojnega učenja vplivajo na vse več vidikov našega življenja.