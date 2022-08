Rutinsko. Tako je Real Madrid osvojil prvo izmed šestih lovorik, ki so na razpolago v sezoni 2022/23, potem ko je na tekmi superpokala v Helsinkih premagal Eintracht Frankfurt z 2:0. Zadetka sta dosegla David Alaba in Karim Benzema, ki je s 324. golom v dresu Madridčanov prehitel Raula in postal drugi najboljši strelec kluba za Cristianom Ronaldom (450 golov). Madridčani, ki so zaigrali v enaki postavi kot na finalu lige prvakov v Parizu proti Liverpoolu (1:0), so uveljavili večjo kakovost igralske zasedbe in vseskozi nadzorovali dogajanje na igrišču. Real je osvojil peti superpokal in se na prvem mestu izenačil z Barcelono in Milanom.

​Ancelotti: Lačni smo lovorik

»Ta ekipa je še vedno lačna lovorik in maksimalno motivirana. Tekma še zdaleč ni bila lahka. Na začetku sezone je nemogoče biti v vrhunski formi. Zmaga je dober začetek, ki je dvignila našo samozavest in utrdila dobro vzdušje v ekipi. Lovorika nam bo dala zagon, de prikažemo še boljše igre in dosegamo nove uspehe,« je po tekmi povedal trener Reala Carlo Ancelotti, ki je stresel kopico pohval na račun kapetana Benzemaja. »Je vodja ekipe. Da smo prišli do te tekme, ima velike zasluge. Dosegel je veliko golov, dobro sklenil minulo sezono in zdaj je velik favorit za zlato žogo. Nihče ne dvomi, da jo bo osvojil,« je pripovedoval 63-letni Ancelotti, ki je pravi mojster za vodenje ekip z velikimi zvezdniki, saj mu popolnoma zaupajo. Predsednik kluba Florentino Perez je dodal, da nove okrepitve do konca poletnega prestopnega roka niso načrtovane ter izrazil upanje, da se bo Barcelona vrnila na stara pota slave, ker bo to dobro za ves svetovni nogomet.

Gola sta dosegla Alaba in Benzema, za igralca tekme pa je bil izbran Casemiro, ki je bil asistent za prvi gol, stresel prečko in po tradiciji opravil odlično delo v razbijanju igre tekmeca. »Moje delo je lahko, ko ob meni igrata Kroos in Modrić, verjetno dva najboljša vezista na svetu. Le pogledam ju, pa vem, kaj bosta naredila. Nekaterih stvari v nogometu ni možno razložiti, ampak se zgodijo same od sebe. Upam, da bomo še dolgo časa igrali skupaj. Real je vedno favorit, ki živi od zmag in lovorik,« je povedal Casemiro.

​Eintracht se je učil za ligo prvakov

​Eintracht, ki bo kot zmagovalec lige Evropa v letošnji sezoni igral v ligi prvakov, je prikazal boljšo predstavo kot v prvem krogu nemškega prvenstva, ko je na svojem stadionu v Frankfurtu izgubil z Bayernom z 1:6, vendar španski prvak je bil vsaj za razred boljši. »Videli smo, kaj nas čaka v ligi prvakov. Igrali bomo proti najboljšim ekipam, ki premorejo obilo kakovosti in imajo velika pričakovanja. Vseskozi smo se morali braniti z vsemi igralci. Bili smo disciplinirani, a tako kakovostne ekipe potrebujejo le nekaj sekund, da te kaznujejo,« je po tekmi pojasnil kapetan Eintrachta Sebastian Rode.