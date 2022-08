Potem ko je slovenska košarkarska reprezentanca minuli vikend v Celju porazila Nizozemsko in Črno goro, sta pred njo že nova pripravljalna izziva. V sredo je izbrana vrsta selektorja Aleksandra Sekulića odpotovala v Carigrad, kjer se bo na prizorišču osvojitve naslova evropskega prvaka leta 2017 najprej pomerila z domačimi Turki danes ob 19. uri, nato pa ob istem času jutri še z Ukrajino. Ker se je soigralcem na poti pridružil Luka Dončić in so s treningi pred dnevi začeli tudi Goran Dragić, Vlatko Čančar in Mike Tobey, želi Sekulić tekmi izkoristiti za uigravanje taktičnih zamisli na obeh straneh igrišča.

Selektor Aleksander Sekulić ima 13 dni pred prvo tekmo drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Estoniji na voljo še petnajst igralcev. Zaradi bolečin v hrbtu v Carigrad ni potoval Gregor Glas, ki se bržkone ne bo več priključil izbrani vrsti. Proti Estoniji in Nemčiji bo še lahko računal na štirinajsterico, saj so takšna pravila Mednarodne košarkarske zveze Fiba, pred prvenstvom stare celine pa se bo moral odpovedati še dvema. »Takšne situacije do zdaj nismo imeli. Tako z različnim številom igralcev v kvalifikacijah in na evropskem prvenstvu kot s tekmama kvalifikacij tik pred začetkom prvenstva stare celine. Posebne filozofije ni. Tekmi kvalifikacij proti Estoniji in Nemčiji sta za nas izredno pomembni, saj želimo izkoristiti dejstvo, da imamo na voljo vse najboljše posameznike. Zmagi sta tako skoraj nujni. Podobno pa bo nato tudi na evropskem prvenstvu praktično na vsaki tekmi. Pozitivna stvar pri vsem tem je, da bomo proti Nemčiji igrali v Münchnu in nato le podaljšali v Köln, tako da se nam ne bo treba ukvarjati še z daljšim potovanjem,« pravi Aleksander Sekulić.

Na velika pričakovanja, ki so se ustvarila v slovenski javnosti, selektor gleda kot na izziv, a hkrati opozarja na morebitno podcenjevanje nasprotnikov. »Vidimo, da bodo vse reprezentance nastopile praktično v najboljših postavah. Kar nekaj je vrhunskih ekip, kar pomeni, da nas čaka izjemno kakovostno prvenstvo.« V Carigradu bo slovenska reprezentanca naredila nov pomemben korak h končni podobi. Sekuliću je všeč dejstvo, da bodo igrali tekmi dva večera zapored, saj bo identična situacija tudi na evropskem prvenstvu. »Že na treningih poskušamo simulirati stvari, ki jih pričakujemo na prvenstvu. Enako je tudi pri zaporednih tekmah. Sicer so igralci že vajeni takšnega ritma, a je vseeno pomembno, da ga izkusijo pred prvenstvom.«

Večjega poudarka Turčiji in Ukrajini v slovenskem taboru ne bodo dajali. »Malo jih bomo le pogledali, da bo vsem skupaj lažje. Da bi se prav pripravljali na njih, pa ne,« pojasnjuje Sekulić, ki bo posebej pozoren na dve stvari. »Prva je obramba. Že lani sem po olimpijskih igrah rekel, da moramo igro v obrambi dvigniti. Le na trenutke smo jo igrali tako, kot si želim. Tu imamo še kar nekaj rezerv. Druga stvar pa je igra v napadu z Dončićem in Goranom Dragićem. Če bi tako kreativna posameznika poskušali omejevati, bi bilo neproduktivno. Gre za izjemno nadarjena igralca, ki lahko kreirata tako zase kot za soigralce. To moramo znati izkoriščati.«