Sodelavka se vrača po daljši bolniški odsotnosti. Njena negotovost v službi naleti na očitajoče poglede, češ, kje si bila tako dolgo. Nobene spodbudne besede, nobenega odobravajočega nasmeha ob vrnitvi. Nobenega vprašanja, kako je. Ne sme nas čuditi, če se bo sodelavka iz takšnega okolja in odnosov kmalu spet umaknila, in ne bo edina. Vsakdo med nami potrebuje malo prijaznosti in velikodušnosti v delovnem okolju – ne le v trenutkih največje ranljivosti. In vsakdo med nami zmore biti prijazen in velikodušen tudi na delovnem mestu. Nekateri ravnajo, kot je prav, sami od sebe, drugi potrebujejo ustrezno spodbudo, prav vsi pa dobro vodenje z zgledom.

Velikodušni do sodelavcev

Lahko naštejemo tisoč razlogov, zakaj ne želimo prispevati k boljšim delovnim odnosom, zakaj nima smisla in se ne splača. Lahko pa izpustimo krivice in zamere ter se zavestno odločimo za velikodušnost, saj bomo tako tudi sami lažje delali in živeli. Velikodušno delimo svoj čas, informacije in strokovno znanje. Pomagajmo sodelavcem, da lažje dosežejo zastavljene cilje. V komunikaciji bodimo jasni, nedvoumni, odkriti in dobronamerni. Posredujemo vse informacije, ki jih sodelavci potrebujejo za sprejemanje dobro premišljenih odločitev. Jasno izrazimo svoja pričakovanja, da sodelavcem ne bo treba ugibati, kaj v resnici želimo. Predvsem pa poslušajmo – aktivno prisluhnimo sodelavcu, sočloveku. Če vodimo ekipo, zagotovimo vsa potrebna navodila, sredstva in pomoč, da bodo cilji doseženi in se bomo lahko skupaj veselili uspehov. Bodimo potrpežljivi, konstruktivni, vključujoči in spodbudni, tudi v času negotovosti, ko je za vse težko. Velikodušno podarimo svoje izkušnje in znanje sodelavcem, ki si šele utirajo poklicno pot. Pomagajmo jim, da se razvijajo in krepijo. Tako bodo lažje pridobili dragoceno znanje in obenem neprecenljivo izkušnjo, kako lepo je, ko ti nekdo pomaga. Tako bo več možnosti, da bodo tudi sami priskočili na pomoč – po strokovni in človeški plati.

Velikodušni do strank

V zadnjem desetletju so bila poslovna prizadevanja usmerjena v avtomatizacijo, robotizacijo in digitalizacijo, v poslovanje s čim manj stika s kupci in njihovimi pričakovanji, zahtevami in čustvi. Boleče je ugotavljati, da to seveda ne prinaša zadovoljstva in zvestobe strank. Prav nasprotno, saj kar naenkrat ni več človeka, ki bi pravočasno in angažirano prisluhnil kupcu in mu namenil polno pozornost in pomoč v njegovih potrebah, željah in težavah. Avtomatski odzivniki, klicni centri in nepodpisana elektronska pisma pač ne morejo nadomestiti prizadevanj dobrega prodajalca, ki skupaj s kupcem išče ustrezno rešitev. Prodajalca, ki s svojim odnosom, zavzetostjo, strokovnostjo, potrpežljivostjo in velikodušnostjo omogoči dobro nakupno izkušnjo. Kupci potrebujejo dobre in zanesljive izdelke in storitve, a tudi zanesljive predstavnike, ambasadorje podjetja, na katere se lahko zanesejo in računajo na osebno pomoč in podporo pred nakupom, med njim in po njem; še zlasti ko se kaj zaplete. V težavah se pokaže, ali je podjetju resnično mar za dobrobit strank ali pa slednje zaman trkajo na vrata profesionalnosti, odzivnosti, razumevanja, pripravljenosti za hitro iskanje ustreznih rešitev. V odnose s strankami je mogoče in treba vgraditi prijaznost, potrpežljivost, spoštovanje in velikodušnost. To bo izboljšalo odnose in poslovne rezultate.

Velikodušnost ni preračunljiva

Planinska vodnica je ob prvem vzponu opazila, da en član sopiha in je s svojimi zanimivimi razlagami neopazno upočasnjevala hitrost. Kar naenkrat so se v njegovih rokah znašle njene pohodne palice, še nekaj spodbudnih besed in vrh smo kot skupina dosegli skupaj. Vodnica bi lahko tudi zavijala z očmi, zaklicala na ves glas: »Bolj počasi, ker tale ne more.« Lahko bi godrnjala, kaj se sploh spravljamo v hrib, ali kako drugače pokazala nejevoljo in jo razširila po vsej skupini. Vendar se to ni moglo zgoditi, saj je bila navdušujoče profesionalna in velikodušna. Imeti velikodušnega človeka ob sebi je velik privilegij, ki nas očara, navduši in napolni srce s hvaležnostjo. Toliko bolj in močneje, ker radodarnosti in nepreračunljive naklonjenosti v tem svetu morda sploh ne pričakujemo več. Vendar lahko tudi sami s svojim ravnanjem in odnosom prispevamo, da bo svet za odtenek lepši in bolj prijazen. Začnemo lahko v družini in na delovnem mestu ter ju s svojo dobroto spreminjamo v bolj prijazen prostor. Ob tem pa se moramo zavedati, da je velikodušnost stvar zavestne odločitve, ki jo sprejmemo vsak dan znova, kajti veliko lažje je biti ciničen, zajedljiv, nekooperativen, prepirljiv in jezno zreti v svet. Če pa smo prijazni do sodelavcev in nasploh do soljudi, tako na najlepši način spreminjamo sebe in ljudi okrog nas na bolje. Kajti dobrota je nalezljiva.

Ne, pa ni? O, pa je!

»Ne, pa ni,« boste rekli in našteli primere, ko ste bili dobri in velikodušni in se vam to ni povrnilo. Naj vam to ne vzame poguma. Velikodušnost ni preračunljiva in ne pričakuje ničesar v zameno. In ravno to ji omogoča, da počasi, vendar zagotovo spreminja stvari in ljudi na bolje. Le da včasih traja nekoliko dlje, da se razcveti. Da bi šlo hitreje, moramo okrepiti organizacijsko kulturo, vodenje in odnose, procese in ljudi. Sodelavce moramo sistematično izobraževati in vzgajati za profesionalizem, spoštljivo komunikacijo in odnose s sodelavci, strankami in drugimi ključnimi deležniki. Vredno je – za boljše odnose, poslovne rezultate in manj hudih zgodb.

Dr. Damjana Pondelek, direktorica podjetja Urednica, d. o. o., (www.urednica.si) je svetovalka vodstvom in kolektivom, podjetjem in organizacijam pri krepitvi odnosov in vodenja, upravljanju sprememb in kriznih situacij ter v drugih zahtevnih okoliščinah.