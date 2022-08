Četrta generacija Samsungovih mobilnikov s pregibnim zaslonom ne prinaša revolucionarnih novosti, temveč gre predvsem za piljenje že preizkušene formule. Pri foldu4, ki se razpre v manjšo tablico, piljenje pomeni malenkost širša in nižja naprava, a se spremembe dimenzij tudi ob vzporedni primerjavi z lanskim modelom komaj opazijo. Še najbolj opazna sprememba je manjše ohišje tečaja, ki se sedaj manj zajeda v površino zaslona.

Zunanji zaslon ostaja pri 15,75 centimetra (6,2 palca), notranji pa pri 19,3 centimetra (7,6 palca). Kljub isti diagonali je zunanji zaslon malenkost širši, kar bi morda znalo izboljšati izkušnjo tipkanja, notranji pa se je po dimenzijah malenkost približal kvadratu. To ima morda prednost pri branju, brskanju po spletu in večopravilnosti, za gledanje videov pa je malenkost slabše. Oba zaslona sta sicer AMOLED z dinamičnim osveževanjem slike do 120 hercev (Hz).

Pohvaliti gre tudi notranjo kamero, ki je tokrat še bolj skrita pod notranjim zaslonom in je skoraj ni več mogoče opaziti. Za napravo so priredili tudi nov vmesnik, ki bo ob zagonu aplikacije pri dnu izrisal nekakšno orodno vrstico po zgledu operacijskega sistema windows. Z orodne vrstice bo mogoče odpirati dodatne aplikacije, olajšala pa naj bi hkratno uporabo več odprtih aplikacij na enem zaslonu. Posodobitev vmesnika naj bi prišla tudi na stare folde. Povedali so nam tudi, da so dodatno utrdili tečaj in zaščito pred prahom in delci, čeprav certifikata odpornosti na prah naprava nima. Bolj odporna naj bi bila tudi zaščitna folija notranjega zaslona. Domnevno je boljše tudi lepilo, ki jo drži na zaslonu.

Foldu boljše kamere, flipu večji zunanji zaslon

Glavna hrbtna kamera folda4 ima sedaj ločljivost 50 milijonov pik (MP). Družbo ji delata 12-MP ultraširokokotna in 10-MP teleobjektiv. Za sebke sta na voljo prednja 10-MP kamera in 4-MP notranjega zaslona. Baterija ima kapaciteto 4400 miliamperskih ur (mAh), ostaja odpornost na vodo po standardu IPX8 in 12 GB delovnega spomina, prostora za shranjevanje pa je od 256 GB do 1 TB. Procesor je nadgrajeni snapdragon 8+ gen 1. Žal pa se tudi tokrat stranici zloženega telefona ne poravnata v celoti in vmes ostaja nekaj prostora. Huawei je s svojimi pregibniki pokazal, da ta razmik ni nujen. Fold4 stane okoli 1799 evrov.

Posodobitev je bil deležen tudi galaxy z flip. Novi z flip4 se od predhodnika razlikuje predvsem po tanjšem pregibu in skoraj dvakrat večjem zunanjem zaslonu, ki ima sedaj diagonalo 4,83 centimetra (1,9 palca). Ni veliko, a upamo, da odpravlja najbolj tečno težavo te zvrsti mobilnika, da ga je treba za vsako stvar razpreti. Zložen flip4 omogoča odgovarjanje na sporočila prek zunanjega zaslona in tudi odgovarjanje na telefonske klice. Kako praktičen je pri tem večji zunanji zaslon, bo pokazal test. Notranji zaslon ima diagonalo 17 centimetrov (6,7 palca).

Na področju kamer flip4 ohranja širokokotno in ultraširokokotno z ločljivostjo 12 MP, na pokloplnem zaslonu pa 10-MP kamero. Se pa podjetje hvali, da je tipalo glavne kamere sedaj 65-odstotkov svetlejše. Baterija ima kapaciteto 3700 mAh. Ostaja tudi odpornost na vodo IPX8, delovnega spomina je 8 GB, 256 GB prostora za shranjevanje in procesor snapdragon 8+ gen 1. Tudi pri flipu4 se stranici zloženega telefona ne poravnata. Za flip4 bo treba odšteti evrov okoli 1159 evrov.

Galaxy watch5, 5 pro in galaxy buds2 pro

Samsung je priložnost izkoristil še za predstavitev novih pametnih ur ter brezžičnih slušalk. Pametna ura galaxy watch5 ostaja sproščenega videza, v primerjavi s predhodnico pa dodaja predvsem trpežnejše steklo iz safirskega kristala in 13-odstotkov večjo baterijo. Ta je pri predhodnici zdržala okoli 40 ur. Bolj čokata ura watch5 pro, ki ima zaslon iz izboljšanega safirnega kristala in titansko ohišje, je namenjena aktivnejšim uporabnikom. Večjo ima tudi baterijo. Domnevno naj bi zdržala do 80 ur. Odvisno od nastavitev in uporabe. Med najbolj simpatične novosti obeh ur sodi osebni trener za boljše spanje z nasveti ter beleženjem smrčanja. Izboljšali pa so tudi točnost tipal za zajemanje zdravstvenih in biometričnih podatkov. Uri sedita udobno na roki, zlasti watch5. Za watch5 bo treba odšteti 269 evrov oziroma 299 evrov za različico s povezavo LTE, za pro pa 399 evrov oziroma 449 evrov.

Piljenja so bile deležne tudi brezžične slušalke za v uho galaxy buds2 pro. So 15 odstotkov manjše od predhodnic in prinašajo 24-bitni zvok visoke ločljivosti. Premorejo tudi aktivno dušenje zunanjega hrupa. Najpomembnejša novost je možnost iskanja izgubljenih slušalk s pomočjo funkcije startthings find, ne glede na to, ali so slušalke shranjene v etuiju ali ne. Gre za funkcijo, ki je skoraj nujna za tak tip slušalk in bi jo priporočili tudi konkurenci. Cena slušalk znaša okoli zajetnih 230 evrov, kar je približno tričetrtine bona na slušalko. Prednaročila za predstavljene naprave so pričeli sprejemati že danes.