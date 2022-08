Toskansko mestece Orbetel, znano po idiličnem zalivu in dolgih peščenih plažah, nad katerimi se razprostira pokrajina Monte Argentiario, je zadnjih nekaj tednov preplavljen z goro mušic. Invazija žuželk je močno prizadela turizem, upadel je namreč kar za 60 odstotkov, najslabše pa se godi lastnikom restavracij, saj se stranke izogibajo odhodu na večerjo.

»Prisiljeni smo zapirati dve uri prej. To je naša sezona,« je za lokalni medij povedal lastnik restavracije Corso di Luigi. Nekateri ponudniki hrane so se zatekli k ugašanju zunanjih luči in sprejemanju rezervacij le do 21. ure, vendar to ni pripomoglo k povečaju prometa.

Lastnik restavracije Ovosodo je žuželčji problem opisal kot »psihološko grozo« in dejal, da »se na tisoče mušic zbira okoli žarnic in se premikajo kot moteč val med mizami na terasi«. Dogajanje moti tudi obiskovalce, ki so povedali, da so žuželke skoraj »popolnoma preplavile mesto Orbetel«. Dejali so, da je že skoraj mesec dni nemoogoče hoditi po laguni ali obedovati zunaj.

Biolog Mauro Lezni je kot razlog za invazijo žuželk navedel visoke temperature v laguni, ki so zmanjšale prisotnost naravnih plenilcev mušic, kot so netopirji, žabe in različne ptice. Oblasti so sporočile, da bodo v sredo ponoči izvedle postopke zatiranja škodljivcev, kar bo že četrto zaplinjanje mesta v zadnjih nekaj tednih. S podobnimi skrajnostmi se spopadajo tudi okoliška mesta.