Te dni poteka priprava terena za izvedbo pilotiranja, ki se bo začelo predvidoma 16. avgusta. Nova pogodbena vrednost projekta brez DDV sedaj znaša 358.298,57 evra. Za izvedbo dodatnih nepredvidenih del je bil namreč z izvajalcem sklenjen aneks v višini 68.712 evrov brez DDV, so danes sporočili iz Mestne občine Ljubljana (Mol).

Ob tem so dodali, da se celotna rekonstrukcija Plečnikovega avditorija izvaja skladno z usmeritvami zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, zavoda za varstvo narave in agencije za varstvo okolja.

V letu, ko obeležujejo 150. obletnico arhitektovega rojstva, bodi tako v Ljubljani v luči ohranjanja Plečnikove ideje in zaokrožitve kulturnega programa v parku Tivoli skupaj z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom in leta 2017 prenovljeno Švicarijo ta prostor ponovno obudili za kulturne prireditve na prostem.

Uredili bodo oder in tribune

V okviru prenove, ki jo je zasnoval Rok Žnidaršič, bodo urejene lesene tribune na jekleni konstrukciji, in sicer na obstoječem mestu v obstoječem obsegu. To pomeni, da se v celoti ohranja obstoječa zarast ob jasi, vključno z vsemi drevesi. Oder bo oblikovan kot utrjena, redno vzdrževana zelena površina. Dostop do tribun in odra je predviden v zgornjem vogalu odra. Pot je zamišljena kot utrjena travnata površina, ki se poveže z lesenim mostičem, ki premošča že urejen jarek za odvodnjavanje meteornih vod in se izteče na urejeno peščeno pot proti Švicariji, so še sporočili iz Mola.

Arhitekt Žnidaršič je izpostavil, da gre pri projektu za minimalno, reverzibilno intervencijo v skladu s pravili stroke in za reinterpretacijo originalne zasnove na originalnem mestu v originalnih gabaritih. Ta poudarja Plečnikovo skrb za javni odprti prostor, ki je utemeljena kot ena bistvenih vrednot njegovega doprinosa k dediščini človeštva. Poseg bo ohranil bistvene vrednote občutljivo umeščenega avditorija v naravnem okolju. Z obnovo sledimo smernicam za kakovostno urejanje javnega prostora in parkovnih površin, naravnih vrednot in kulturne dediščine.

Plečnik ga je zasnoval po grških vzorih

Arhitekt Jože Plečnik je leta 1933 v osi sprehajališča po grških vzorih uredil tudi poletno gledališče z avditorijem. Na jasi za Tivolskim gradom, ki je danes obdana z visokoraslimi drevesi in z rastiščem zaščitenih rastlin, so bile umeščene lesene tribune, peščen oder pa se je s pogledi odpiral proti mestu.

Od konca druge svetovne vojne pa vse do sredine šestdesetih let minulega stoletja je na tem prostoru deloval poletni kino, ki so ga nato odstranili in zatravili.