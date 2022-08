Pravi glavoboli na cestah šele prihajajo

Če se bo komu po vrnitvi z dopusta zdelo, da promet na ljubljanskih cestah zaradi del teče počasi, naj globoko zajame sapo, saj ga najhuje v naslednjih nekaj mesecih šele čaka. Ravno včeraj sta Dars in ljubljanska občina objavila razpis za prenovo nadvoza nad obvoznico na Dunajski cesti, Dars že išče izvajalca za prenovo avtocestnega priključka Ljubljana zahod na Dolgem mostu in Tržaške ceste od omenjenega priključka do približno 400 metrov oddaljenega bencinskega servisa v smeri proti središču Ljubljane, na občini ob gradnji plavalnega centra Ilirija napovedujejo tudi prenovo enega ključnih križišč v mestu, kjer se stikajo Celovška, Tivolska, Gosposvetska in Bleiweisova cesta. A če se izrazimo v kulinaričnem žargonu, bodo to kvečjemu predjedi daljšega degustacijskega menija, ki voznikom ne bo šel lahko po grlu.