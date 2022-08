#video Socerbski požar gasili z zraka in s kozjih stezic

Požar pod Socerbom je v torek gasilo 120 gasilcev in sedem helikopterjev ter letal. Zagorelo je na nedostopnem terenu, zaradi burje se je požar razširil na več kot 100 hektarjev gozdov, oljčnikov in pašnikov. V nevarnosti sta bili italijanski vasici Prebeneg in Križpot, od koder so zvečer prebivalce evakuirali.