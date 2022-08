Ideja Janeza Kocijančiča vse bolj plamti

München bo v prihodnjih dneh evropsko središče športa, saj bo od četrtka, 11. avgusta, do nedelje, 21. avgusta, v bavarski metropoli tekmovalo kar 4700 športnikov iz 51 držav, ki se bodo borili za odličja v devetih olimpijskih športnih panogah. Slovenski športniki bodo, sodeč po letošnjih dosežkih, igrali pomembne vloge. V Nemčiji bodo svoje mojstrstvo kazali športna plezalka Janja Garnbret, atlet Kristjan Čeh in namiznoteniški igralec Darko Jorgić, če omenimo le najbolj prepoznavno trojico mladih slovenskih športnikov, rojenih na prelomu tisočletja, kamor gre uvrstiti še košarkarja Luko Dončića, kolesarja Tadeja Pogačarja ter vse bolj uveljavljenega odbojkarja Roka Možiča. Med nastopajočimi v Münchnu žal ne bo Pogačarja, saj evropsko prvenstvo v svetu kolesarstva še nima takšne veljave kot velike tritedenske dirke, olimpijske igre in svetovno prvenstvo.