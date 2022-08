Realni kapitalizem

Kip Angele Merkel ima angelska krilca in zelje na prstu ene roke in ponuja evro v drugi, od pasu navzdol pa jo sestavljajo puške in vojaški škornji. Metod Frlic je oster kritik neoliberalizma, ki v kipih in instalacijah odslikava zlaganost politike, religij in držav. To je politična umetnosti v najbolj žlahtni obliki, kjer denimo vidimo ležečo in težko glavo Slavoja Žižek, ki komaj diha, s pomodrelimi prsti nad tipkovnico in životom, na katerega sije oko velikega brata, zraven pa sameva stolp njegovih knjig. V naslednjem prostoru sta pod portretom domobranca in partizana obešeni okostji, ki se gledata in se jih mora gledalec dotakniti, če želi skozi v Krasni novi svet, kjer hermafroditska Evropa kaže svojo izrojenost, na steni nasproti pa visijo kosi notranjih organov kot v trgovini. In seveda ne gre brez samozaverovanega Trumpa, prikazanega kot kralja orožarskega lobija z napisom Ego sum rex ob fotografiji Stojana Kerberja Koline – zaklanega prasca, ki so ga pred zmrzaljo umaknili v spalnico k haloškim otrokom in starcu.