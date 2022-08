Tudi tretja tekma poletne velike nagrade v smučarskih skokih za ženske v Courchevelu v Franciji se je končala s slovensko zmago, ki je bila drugič dvojna. Še drugič je bila najboljša olimpijska prvakinja Urša Bogataj, druga pa je bila Nika Križnar, zmagovalka druge tekme v Visli. Slovenski uspeh je dopolnila Nika Prevc s četrtim mestom, medtem ko je bila Katra Komar 18.

Bogatajeva (skoka 124,5 in 1213,5 metra) je bila razred zase v konkurenci, ki bila okrnjena v primerjavi s preizkušnjama v Visli. »S prvo serijo sem zadovoljna, z drugo pa ne. Rezultat je boljši, kot so bili moji skoki. Na treningu sem prikazala boljše skoke kot na tekmi,« je povedala Urša Bogataj, ki tudi vodi v skupnem seštevku poletne velike nagrade. Drugouvrščena Nika Križnar (skoka 115,5 in 115 metrov) je za reprezentančno kolegico zaostala za kar 18,8 točke. »Zadovoljna sem z uvrstitvijo, s skoki pa ne najbolj. Imam še veliko rezerv, imela pa sem tudi nekaj smole z vetrom. Če že skoki niso bili najboljši, pa je rezultat toliko lepši,« je povedala Nika Križnar, ki je z zaostankom 40 točk druga tudi v skupnem seštevku. Sloveniji je trojno zmago preprečila Francozinja Julia Clar (skoka 121 in 116 metrov), ki je le za 1,6 točke prehitela Niko Prevc (skoka 115,5 in 118 metrov). »Čudovit razplet tekme. Ekipa še ni popolna, v napad še nismo šli z vso artilerijo, pa tudi nekaj streliva je šlo malo mimo. Z izvedbo skokov nismo povsem zadovoljni, a naredili smo tisto, po kar smo prišli,« je dodal glavni trener Zoran Zupančič.

Na tekmi moških so prevladovali Avstrijci, ki so edini nastopili z najboljšo zasedbo. Zmagal je avstrijski veteran Manuel Fettner (skoka 129 in 128 metrov), ki je imel 12,1 točke pred Švicarjem Gregorjem Deschwandom (skoka 134 in 127 metrov). Tretji je bil Avstrijec Stefan Kraft (skoka 122 in 129,5 metra). Slovenija je nastopila z ekipo B, saj je bilo za najboljše potovanje v Francijo predolgo. Izmed petih Slovencev je bil najboljši Patrik Vitez na 22. mestu, v finalu je nastopil še Jan Bombek (30. mesto), medtem ko so že po prvi seriji tekmovanje končali Tilen Bartol (31. mesto), Žak Mogel (35.) in Bor Pavlovčič (38.). Na revialni tekmi v Ljubnem je premočno zmagal Timi Zajc pred Lovrom Kosom in Anžetom Laniškom.