Olimpija z zvrhano mero optimizma pričakuje prvi letošnji veliki derbi. Ljubljančani so v državnem prvenstvu nanizali tri zmage, za nameček so imeli prvič letos ves teden za pripravo na največjo tekmo v slovenskem nogometu. »Teden dni za pripravo je bil dobrodošel, ne le fizično, ampak tudi psihično. Pripravljeni smo, da se borimo s komerkoli. Na igrišču želimo pokazati svojo idejo in načrt. Čaka nas tekma, ko trener ves teden nima nobenega dela z motivacijo igralcev. Vsi vedo, kako pomembna je tekma. Vsaka tekma je poglavje zase, mi pa se pripravljamo, kako presenetiti tekmeca in ga spraviti v težave,« je poudaril 40-letni trener Olimpije Albert Riera, ki je v mesecu dni z ekipo dosegel pet zmag, po enkrat pa je remiziral in izgubil. Za razliko od mariborskega tekmeca Radovana Karanovića niti enkrat ni potarnal, da mora ekipo sestavljati in uigravati na novo, izgovorov pa ni iskal niti po dveh dolgih evropskih potovanjih.

Albert Riera leta 2015 z remijem iz Ljudskega vrta

Na včerajšnje druženje z mediji je Riera prišel z računalnikom pod pazduho, na katerem je bila podrobna analiza vseh tekem Maribora v letošnji sezoni. Ne preučuje le Maribora, ampak si ogleda vse tekme v ligi. Na vprašanje, če pred derbijem čuti dodatno vznemirjenje in pritisk, je odvrnil: »Pred vsako tekmo čutim posebno vznemirjenje. To pomeni, da uživam v poslu, ki ga opravljam. Vsak tekma je posebna, ta pa je morda nekoliko pomembnejša. Vsi si želimo igrati takšne velike tekme, a v nogometu ne štejejo le pomembne. Fantastično je igrati derbije, ki so nekaj več tudi za gledalce, a tudi dvoboj z Mariborom prinese le tri točke, ne pa štirih. Zmaga na derbiju je pomembna za motivacijo in samozavest, točke pa so tri.« Na svoje prvo gostovanje v Ljudskem vrtu ima prijetne spomine, saj je v dresu Zavrča z Mariborom remiziral 3:3, potem ko je priigral enajstmetrovko in jo spremenil v zadetek. »To ni bil slab izid. Prednost Zavrča je bila, da od nas nihče ni ničesar pričakoval. Imeli smo mlado zasedbo, za marsikoga je bila to prva tekma proti tako močni ekipi, zato sem pred tekmo igralcem dejal, naj bodo sproščeni in uživajo,« se je Riera spomnil tekme novembra leta 2015 v mrzlem Ljudskem vrtu.

Glede na to, da je Maribor nanizal tri poraze zapored (dva v Evropi in enega v slovenski ligi) ter v Ljudskem vrtu prejel že sedem golov na petih tekmah (Radomlje 3, Gorica in HJK Helsinki po 2, Šahtjar Soligorsk in Šerif Tiraspol po 0), je Olimpija v vlogi favorita, katere pa se Riera spretno izogiba. »Na ekipo, ki ni v pravem trenutku, lahko gledamo z dveh strani. Maribor je bil poražen trikrat zapored in je v položaju, ko ne more veliko izgubiti. V nogometu se v nekaj dneh lahko vse spremeni. Ne vem, če je najboljši trenutek za derbi. Vem pa, da bodo vsi igralci maksimalno motivirani, čeprav Maribor morda ni v najboljšem stanju. To je tekma, na kateri se lahko zgodi marsikaj. Najbolj pomembno je, da se mi čim bolje pripravimo in ukvarjamo sami s seboj, kako odigrati čim boljšo tekmo,« je previden Riera, ki se zaveda, da bi Olimpija z zmago še poglobila krizo Maribora, iz katere bi se reševal še nekaj mesecev, in bi mu pobegnila na devet točk prednosti.

V ekipo se vračajo Ivan Prtajin, Justas Lasickas in Almedin Ziljkić. Čeprav napadalci ne dosegajo golov, saj je Prtajin daleč od pravega golgeterja, Nukić pa le po sili razmer v konici napada, saj je vezist ali krilni napadalec, Riera ne zganja panike. »V kolikor bomo zmagovali, mi je vseeno, če bodo vse gole dosegli branilci. Vse skupaj je malo čudno, a to je nogomet. Prepričan sem, da bomo prišli v sezoni v obdobje, kot bodo napadalci dosegali gole po tekočem traku. Trenutno je najbolj pomembno, da vsi dobro in trdo delajo,« je Riera vzel v bran neučinkovite igralce. V naslednjem stavku je dodal, da se tudi sam vsak dan uči in vse bolje pozna nogometaše, ki ga navdušujejo s tem, da uživajo v nogometu in so željni napredka. Ko je prišel v Olimpijo, je dejal, da je Ferrari slovenskega nogometa. Na vprašanje, kako hiter je Ferrari trenutno, je odvrnil: »Ni omejitev. Šli bomo tako hitro, kot bo le možno. Ni pomembno, kako smo začeli dirko, ampak, kako jo bomo zaključili. Ko si prvi, je za teboj veliko tekmecev, ki te želijo prehiteti. Trenutno je vse v najlepšem redu, a prišli bodo tudi težki trenutki, ko bo pomembno, da bo naša reakcija prava.«

Idila v slačilnici, praznina v pisarnah

Po treh ligaških zmagah brez prejetega gola je vzdušje v slačilnici idilično, medtem ko je v pisarnah nekaj delovnih mest nezasedenih. Kako dolgo bo tako ostalo, je odvisno tudi od tega, ali bo vodstvo kluba uspelo pravočasno izplačevati plače igralcem in članom strokovnega štaba ter poravnati obveznosti tistim, ki so predčasno odšli iz kluba (Sava Milošević, Dino Skender, Robert Prosinečki, Mladen Rudonja...) »Ker gre za največjo tekmo v slovenskem nogometu, ne bo težav z motivacijo, se pa čuti pritisk. Pripravljeni bomo tehnično in taktično. Verjamem v našo zmago. Maribor ni najbolje začel slovenskega prvenstva, mi smo to naredili idealno in želimo iti po tej poti naprej, da vpišemo četrto zmago. Trije zaporedni porazi Maribora za derbi ne pomenijo nič, saj se po psihološki plati tekma lahko obrne v eno ali drugo smer. Ker so jezni in frustrirani, se lahko zgodi, da bodo Mariborčani super motivirani. Druga možnost je, da mi izkoristimo ugoden trenutek s tremi zmagami in bo tako za nas lažje, saj tekmeci ne doživljajo najlepših trenutkov svojih karier,« je napovedal vezist Olimpije Mario Kvesić, najboljši igralec zeleno-belih v prvem mesecu letošnje sezone.

Tridesetletni Kvesić, ki se je rodil v Bosni in Hercegovini, a ima tudi hrvaško državljanstvo, skupaj s 24-letnim kapetanom Timom Maxom Elšnikom (del priprav na derbi je bil obisk Velike planine skupaj z družino) in 27-letnim Argentincem Agustom Doffom sestavlja vrhunsko zvezno vrsto. »Naša zvezna vrsta je boljša od mariborske in najboljša v Sloveniji. Ne le z Elšnikom in Doffom, dobro se ujamem tudi s Piljem. Vsak dan se skozi treninge trudimo, da bi bili na tekmah še boljši,« je dodal Kvesić.