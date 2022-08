Nič kaj spodbudna ni podoba slovenskega nogometa na mednarodni ravni. Če je leta 2018, ko je Olimpija s skupnih 7:1 v tretjem predkrogu evropske lige opravila z ekipo HJK iz Helsinkov, lahko takratni trener Maribora Darko Milanič jasno namignil, da se je večni tekmec vijoličastih v evropskem popotovanju prebil dlje zaradi šibkejšega tekmeca, je zdaj taisti HJK odčital konkretno lekcijo najuspešnejšemu slovenskemu klubu. Z 0:2 je Maribor na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo v Ljudskem vrtu padel pred finskimi prvaki.

Daleč od uvrstitve v skupinski del drugega najmočnejšega tekmovanja na stari celini so vijoličasti. »Mislim, da še ni konec. So seveda možnosti, dvoboj se lahko obrne. Po analizi bo treba izvleči maksimum iz ekipe in v Helsinkih iti na vse ali nič,« upanja še vedno ni izgubil mariborski trener Radovan Karanović. Toda s podobo iz Ljudskega vrta bo na severu težko upal na nogometni čudež. »Zagotovo je poraz zelo boleč. Enostavno nismo pričakovali takšnega drugega polčasa. V prvem polčasu smo imeli tekmo pod kontrolo, čeprav je imel nasprotnik nekaj nevarnih situacij, se je pa zgodil nerazumljiv padec po odmoru. Gol v 46. minuti je obrnil tekmo v njihov smer,« je ocenil 53-letni Karanović.

Rokenrol pred mariborskim golom

Tudi na tretji domači tekmi na mednarodni fronti v tem poletju je njegova ekipa ostala brez doseženega gola, še najbližje pa mu je bila v finišu prvega polčasa, ko je Ivan Brnić z zavitim strelom z leve strani stresel prečko. Za razliko od tekem proti Šahtjorju in Šerifu pa obramba tokrat ni zdržala. David Browne je na začetku drugega polčasa našel konkretno luknjo, ko se je na desnem krilu z driblingom rešil čuvaja Gregorja Sikoška, potegnil v kazenski prostor, si izmenjal dvojno podajo s Santerijem Hostikko in natančno zaključil. Končni rezultat 2:0 je v 64. minuti postavil Bojan Radulović, ko je z bližine za hrbet vratarja Menna Bergsna pospravil predložek z leve strani.

Precej učinkovitejša je bila ekipa, ki si prioritet za dvoboj pod Kalvarijo ni postavila v napadu. »Ni popoln rezultat, lahko bi zmagali tudi s 3:0, smo pa seveda zadovoljni. Ohranili smo čisto mrežo, opravili smo našo osnovno nalogo. Na povratno tekmo nesemo dober rezultat,« je bil po tekmi dobre volje trener HJK Toni Koskela. Precej drugače je bilo, razumljivo, pri vodji domače slačilnice. »Pred kratkim smo imeli dobro nastavljeno igro, toda zgodile so se rošade. Težko je v kratkem času vse to uigrati, kar je pripeljalo do tega, da je do zdaj zanesljiva obramba začela delati napake,« je še potožil trener Karanović.

Menjava na klopi? Noben problem!

Tudi tokrat je premešal enajsterico, vanjo uvrstil novinca Andraža Žiniča in Vladana Vidakovića, igralce (prvič v sezoni) razporedil v sistem 4-4-2. Je tudi eksperimentiranje pripeljalo do tretjega poraza v nizu? »Vsak poraz je krivda trenerja. Kaj pa, če ni drugega? Ne obstaja! Prisiljen sem to narediti, ker drugih igralcev ni. Sem krivec za poraz, toda začeli smo tekmovati z eno ekipo, nadaljujemo z drugo, tretjo,« odgovarja Karanović. Trener, ki je lansko jesen prišel v Ljudski vrt kot začasna rešitev, nato pa ekipo odpeljal do naslova slovenskega prvaka, je večkrat omenil tudi svojo odgovornost. »Marsikdaj sem prevzel odgovornost. Tudi zdaj. Noben problem ni, če se bodo ljudje iz uprave odločili za menjavo,« je Karanović dejal o morebitni rošadi na klopi.

Po tekmi so navijači z vzhodne tribune trenerja, športnega direktorja in nogometaše v slačilnico pospremili z žvižgi. Da so bili ti po taki predstavi zasluženi, je priznal tudi Karanović. »Ne vem, če v Evropi lahko govorimo o povprečnem nasprotniku. Ponosen sem na delo, ki ga opravljamo v strokovnem štabu, s športnim direktorjem smo naredili veliko za stabilizacijo kluba. Gremo naprej. Klub je ne glede na te poraze v dosti boljši situaciji, kot je bil nedolgo nazaj«, je še dodal, preden se je začel ubadati s tem, kako bo ekipo dvignil za nedeljski večni derbi ob 20.15 v Ljudskem vrtu proti Olimpiji.

Najprej po samozavest, nato pa nad Olimpijo

Popotnica pred prvim spopadom z večnimi rivali v letošnji sezoni je vse prej kot dobra. »Najprej moramo igralcem na vsak način povrniti samozavest, nato pa se odločiti za ekipo, ki se bo na derbiju sposobna postaviti normalno in odigrati tekmo, kot se od nje tudi pričakuje,« se je trener vijoličastih ozrl k jutrišnji tekmi v Ljudskem vrtu. Zeleno-beli so v novo sezono na domači fronti krenili precej bolje, po treh krogih so edina ekipa v ligi s stoodstotnim izkupičkom točk. Čeprav so se poleti soočili s trenersko menjavo, navijaškim uporom, ponovnim remontom ekipe… »To me ni presenetilo, pri Olimpiji se skoraj vsako leto dogajajo pretresi. A sposobni so priti ven iz takšnih situacij. Olimpija je nekaj tekem odigrala zelo dobro. Čaka nas težko delo,« se zaveda trener Karanović.