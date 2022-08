Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal zastoj, ocenjen na dva kilometra in pol. Predor občasno zapirajo v obe smeri. Proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice/vzhod, Lipce.

Na primorski avtocesti je upočasnjen promet z zastoji, na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure.

Promet je zgoščen tudi na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan.

Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkoma Mirna Peč in Trebnje/vzhod proti Ljubljani.

Na severni ljubljanski obvoznici potekajo dela med Zadobrovo in Tomačevim. Trenutno je pomet oviran med Novimi Jaršami in Zadobrovo.

Zastoji na mejnih prehodih

Na mejnih prehodih Jelšane in Starod je polurna čakalna doba ob vstopu in izstopu iz države za osebna vozila, na prehodih Slovenska vas in Sočerga pa osebna vozila pol ure čakajo na vstop v državo. Od ene do dveh ur čakajo osebna vozila na vstop v državo prek mejnega prehoda Sečovlje, prav tako na mejnem prehodu Dragonja, kjer na izstop čakajo do pol ure. Osebna vozila na vstop v državo prek mejnega prehoda Obrežje čakajo do ene ure. Na mejnem prehodu Gruškovje osebna vozila na vstop iz države čakajo več kot dve uri, na izstop približno pol ure, za tovorna vozila pa je čakalna doba ocenjena na pol ure ob vstopu in izstopu iz države.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si