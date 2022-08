Pozitivni so tudi prvi avgustovski dnevi in S&P 500 je skoraj že prepolovil letošnjo izgubo. Borznim indeksom v zadnjih tednih pomagajo obrestne mere. Kljub dvigovanju obrestnih mer s strani centralnih bank, obrestne mere na trgu padajo. V juliju sta tako ECB kot Fed dvignila obrestno mero. ECB za 0,5 odstotne točke in Fed za 0,75 odstotne točke. Donosnost 10-letne ameriške državne obveznice se je kljub temu spustila proti 2,5 odstotka, medtem ko je bila sredi junija že skoraj 3,5 odstotka. Razlog za padanje obrestnih mer je strah pred recesijo. ZDA so trenutno že v tehnični recesiji, saj je bilo prejšnji teden objavljeno, da se je BDP v drugem četrtletju znižal za 0,9 odstotka. Gre za drugo zaporedno negativno četrtletje, potem ko je bila že v prvem četrtletju gospodarska rast negativna z –1,6 odstotka. Recesije ekonomisti še niso uradno potrdili, pravijo celo, da ZDA predvsem zaradi močnega trga dela še vedno niso v recesiji. Trgom trenutno prav tako pomagajo znižana inflacijska pričakovanja, tudi po zaslugi padanja cen nafte, saj so se te ta teden ponovno znižale tudi zaradi napovedi Opeca+, da bo septembra povečal proizvodnjo za 100 tisoč sodov dnevno.

Na trge so pozitivno vplivale tudi objave podjetij. V preteklih dnevih smo bili v obdobju objav poslovnih rezultatov družb za drugo četrtletje. Rezultati so bili večinoma dobri oziroma niso bili tako slabi, kot se je pričakovalo. Predvsem rezultati največjih tehnoloških družb, ki imajo v indeksih največje deleže, so bili večinoma pozitivno sprejeti. Tako so po objavah precej pridobili Microsoft, Google, Apple, Amazon in že prej Tesla. Medtem pa je od večjih tehnoloških družb razočaral Facebook. Kljub pozitivnemu dogajanju v zadnjih tednih previdnost na trgih ni odveč, saj lahko v prihodnjih mesecih še pričakujemo volatilno trgovanje.