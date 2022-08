Če je bila lani osrednja tema festivala država in leto pred tem resnica, bo tokratna beseda, ki bo zbistrila aktualni tok dogajanja – odgovornost. Skozi razprave, projekcije, predstavitve, glasbene nastope in druženja z domačimi in tujimi gosti bodo obiskovalci iskali informirane, argumentirane, odgovorne premisleke na izzive preteklosti in sedanjosti. »Festival Grounded je pomemben tako v glasbenem kot vsebinskem smislu. Epidemija je še dodatno opustošila že tako komercializirano glasbeno sceno. Mladim po zaprtju Roga, privatizaciji K4, vdoru agencijskih domačih in tujih organizatorjev elektronskih dogodkov ob precejšni zaprtosti javnih zavodov za alternativne postopke in vsebine kulturne produkcije ostaja le še Metelkova. Zato je ekipa izjemno vesela vrnitve v osrčje žive kulturne produkcije in nočnega življenja, ki se sistematično izriva na rob kot nekaj odvečnega in odpadnega,« pojasni Barbara Rajgelj, sooblikovalka programa.

Odgovornost tistih, ki imajo moč

Odgovornost skriva v sebi veliko različnih dimenzij, ki razkrivajo obraz družbe, v kateri živimo. Barbara Rajgelj pravi, da je odgovornost v družbi tveganja individualizirana; posameznik je torej odgovoren, da sam poskrbi zase, za svoje zdravje, ekonomski položaj in v zadnjih letih tudi za zmanjšanje tveganja okoljske katastrofe: »Individualno je vsakdo poklican na odgovornost tako v analognem kot v digitalnem svetu, kolektivna odgovornost pa je skoraj izključena iz družbene razprave. Festival se bo, nasprotno, osredotočil na odgovornost (političnih) institucij in oseb z močjo. Tako bomo odprli vprašanje odgovornosti malih držav, kot je Slovenija, za vojno in mir v Ukrajini, države in mest za dostojno življenje umetnikov in umetnic, zlorabe koncepta družbene odgovornosti medijev in korporacij v primeru prizadevanj prebivalcev Anhovega za zdravo življenjsko okolje in aktivistov za prostotekočo Savo ter problem (večne) pravne neodgovornosti političnih odločevalcev.«

Sistemsko odgovornost je treba zahtevati, ni pa se pametno nanjo pretirano zanašati, je prepričana sogovornica, zato festival ponuja nekaj »samoobrambnih« delavnic. Tako se lahko tisti, ki se želijo prehranjevati na podnebju prijaznejši način, udeležijo delavnice, ki bo predstavila usmeritve in recepte iz Umanoterine babičine podnebne kuhinje, v času energetske krize je dobrodošla delavnica o tem, kako optimalno preživeti vročino in mraz, za boljše razumevanje drug drugega z zavodom TransAkcija pripravljajo delavnico osnov znakovnega jezika, s portalom Oštro se bodo spraševali, kako slediti predvolilnim obljubam in kako politike prisiliti, da jih razumejo kot dolg, skupina mladih aktivistk bo izvedla delavnico o zagotavljanju varnosti v nočnem življenju, pred lokalom Pritličje pa bo Danes je nov dan v petek odprl digitalno kliniko, na kateri bodo nasvet za zaščito svoje pametne naprave dobili vsi, ki jih skrbi zasebnost, ki bi se radi varneje potikali po internetu ali samo vprašali kaj o svojem telefonu.