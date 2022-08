Mesto Doneck od leta 2014 nadzorujejo proruski separatisti, vendar pa ukrajinska vojska v veliki meri še naprej nadzoruje istoimensko območje.

V noči na danes naj bi potekali spopadi okoli kraja Piski, ki leži zahodno od nekdanjega letališča Doneck. Proruski separatisti so poročali o zavzetju položajev na območju, vendar teh poročil ni mogoče neodvisno preveriti, še navaja dpa.

Tarča silovitega obstreljevanja sta bila po ukrajinskih navedbah tudi kraja Marjinka in Krasnohorivka jugozahodno od Donecka. Ruske sile naj bi obstreljevale tudi središče mesta Avdijivka. To industrijsko mesto je po poročanju dpa nedavno nekajkrat obstreljevalo tudi ukrajinsko topništvo.

Ruske enote nadaljujejo tudi poskuse razbitja obrambnega obroča okoli mest Slovjansk in Kramatorsk v regiji Doneck. Po podatkih ukrajinskega generalštaba se boji nadaljujejo jugovzhodno od prometnega vozlišča Bahmut.

Rusija nadaljuje raketne napade na večja ukrajinska mesta tudi v drugih regijah v državi. Harkov na vzhodu države so ponoči zadele štiri rakete. Tudi Mikolajiv na jugu je bil znova tarča ruskih napadov. Po prvih podatkih je tam poškodovanih več hiš, smrtnih žrtev in ranjenih pa ni bilo.

Rusija v regiji Herson na jugovzhodu Ukrajine, ki jo nadzoruje, po navedbah britanskih tajnih služb pomembno infrastrukturo pred napadi ščiti z radarskimi reflektorji. Reflektorji v obliki piramide so nameščeni v reki Dnipro pri mostu Antonivka, ki je bil poškodovan v ukrajinskih raketnih napadih, je danes sporočilo ministrstvo za obrambo v Londonu.

Uporaba te strategije kaže, da se Rusija boji zahodnih oborožitvenih sistemov daljšega dosega in natančnosti, še navaja britansko poročilo. Ta poročila London redno objavlja od začetka ruske agresije proti Ukrajini konec februarja.

Po navedbah zahodnih varnostnih krogov se je ukrajinska protiofenziva v Hersonu, ki je pod rusko zasedbo, okrepila. Ukrajinske sile naj bi pri tem uporabile tudi večcevne raketomete iz ZDA. Poleg mostov so Ukrajinci zadeli tudi skladišča orožja in pomembna prometna vozlišča, poročajo britanski viri. To je Moskvi povzročilo težave pri premikanju in oskrbi njenih čet, povzema dpa.