Do zadnje strani: (Ne)zmožnost videti nevidno

Slava Gjorgja Dimoskega knjižno spoznavamo prvič, in to s posrečeno zasnovano zbirko, v kateri najprej beremo njegovo zadnjo pesniško knjigo Risova poročila, nato pa izbor iz opusa z naslovom Jezik in kruh, ki ga je (žal sodeč le po naslovu izvirnika) pripravil sam avtor. Takšna prva predstavitev pesnika se zdi zelo na mestu, saj obenem spoznamo avtorjevo integralno delo in dobivamo vpogled, kakšna vprašanja so pesnika zaposlovala v preteklosti, ki je v Dimoskijevem primeru res ni malo, gre za enega osrednjih makedonskih pesnikov, na sceni že od leta 1979.