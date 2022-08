Digitalni bon 22 je dobroimetje v informacijskem sistemu finančne uprave, ki ga upravičenci lahko unovčijo za nakup računalniške opreme. Vrednost digitalnega bona je 150 evrov, upravičenci pa ga lahko izkoristijo za nakup nove ali rabljene računalniške opreme, prenos bona je mogoč le med sorojenci.

Sredi maja je bil objavljen razpis za izbor izvajalcev izobraževanj, izbrali so 29 izvajalcev v vseh statističnih regijah. Upravičenci, ki se izobraževanj želijo udeležiti, se lahko do zapolnitve mest prijavijo neposredno pri izvajalcih, lokacija pa ni vezana na naslov stalnega bivališča.

V Ljubljani sta na voljo dva ponudnika: Master.si na Einspielerjevi 6, kjer se udeleženci lahko prijavijo na telefonski številki 0160045 37, in javni zavod Cene Štupar, kjer se prvi tečaj začne 22. avgusta, vsi tečaji pa bodo potekali v živo. Upravičenci se lahko prijavijo na telefonski številki 01 234 44 00, število mest je omejeno (na večini lokacij okoli 200 mest), saj tečaji potekajo le do 30. oktobra, upravičenci pa lahko bon izkoristijo do 30. novembra. Izobraževanja bodo trajala 12 ur, udeleženci pa bodo lahko bon izkoristili že po 9 urah.

Podrobnejših informacij o poteku tečaja in vsebinah izvajalci še nimajo, prav tako ne vedo, kako bodo spremljali število prijav. Na podlagi določbe, ki so jo prejeli prvega avgusta, so morali vse evidenčne prijave izbrisati, zato ljudi pozivajo, naj se ponovno prijavijo.

Že v prvih dneh po objavi razpisa opažajo veliko povpraševanje. Ob nakupu blaga morajo upravičenci prodajalcu povedati, da želijo unovčiti digitalni bon, ta pa jim bo dal obrazec izjave o unovčitvi digitalnega bona. Za unovčenje upravičenci potrebujejo EMŠO in davčno številko ter osebno izkaznico.