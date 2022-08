Po navedbah izraelskih medijev, ki jih povzema italijanska tiskovna agencija Ansa, poslikava upodablja glodavca in ima naslov Podgana s katapultom.

Banksy naj bi pred 15 leti obiskal Betlehem in bil zelo pretresen nad razmerami, v katerih živijo Palestinci na Zahodnem bregu. Podgano je narisal na zunanjost izraelske vojaške postojanke, ki je bila kasneje opuščena. Odstranili so tudi steno s poslikavo, ki so jo neznanci izbrisali ter na vrh z rdečo barvo napisali Banksy - podgana, počivaj v miru.

Obnovo poslikave je usklajeval ameriški trgovec z umetninami, čigar identiteta ni znana. Odstranili so tudi žaljive besede in umetnina je dobila svoj prvotni videz. Neznani ameriški trgovec z umetninami je tudi organiziral prevoz murala z Zahodnega brega v Tel Aviv. Cementna plošča z muralom je težka približno 800 kilogramov, za njen dvig pa so potrebovali žerjav.

Po besedah lastnikov izraelske umetniške galerije, ki so prav tako ostali anonimni, ima mural veliko vrednost. Možno je, da ga bodo, preden ga bodo dali v prodajo, pokazali javnosti, verjetno skupaj z razstavo drugih del Banksyjeve ulične umetnosti.