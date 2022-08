Na doslej najmočnejšem turnirju odbojke na mivki v Sloveniji je nastopilo sedem slovenskih dvojic. Tri v ženski konkurenci in štiri v moški, navkljub kakovostni mednarodni udeležbi pa sklepni boji niso minili brez slovenskih predstavnikov. Zasluge za to pripadajo Tjaši Kotnik in Maji Marolt, ki sta se, čeprav sta skupaj zaigrali šele v zadnjem trenutku in imeli le tri skupne treninge, prebili do finala.

»Tajda Lovšin, ki je moja stalna partnerica na turnirjih, je zbolela. Ker naju čez slabih 14 dni čaka evropsko prvenstvu v Münchnu, nisva želeli ničesar tvegati. S trenerjem Tinetom Sattlerjem smo se odločili, da povabimo Majo, če bi želela igrati na turnirju. Presenetila me je, kako samozavestna je bila na vseh tekmah, tudi v finalu. Kot da je to zanjo nekaj čisto običajnega,« je o svoji nepričakovani soigralki dejala 29-letna Tjaša Kotnik, ki ima z Lovšinovo in pred njo s Tjašo Jančar že veliko izkušenj s podobnih in še močnejših turnirjih po svetu.

Odhaja na študij fizioterapije

Kar pa ne velja za enajst let mlajše Maroltovo. Pred dobrim tednom dni je z Živo Javornik, v odsotnosti Kotnikove in Lovšinove, slavila na državnem prvenstvu v Kranju. Na svojem prvem turnirju svetovne serije je še kako opozorila nase in bila izbrana celo za najboljšo posameznico ljubljanskega turnirja. »Na začetku sezone si sploh nisem mogla predstavljati, da bom nastopila na tem turnirju, kaj šele, da bom igrala v finalu. Vesela sem, da je bila Tjaša strpna z mano in mi je bila pripravljena v vsakem trenutku pomagati in svetovati. Sploh pa, da je bila pripravljena igrati z mano. V finalu sta bili Kitajki boljši, imata več izkušenj, več igrata na turnirjih svetovne serije, medtem ko je bil to zame šele prvi nastop. In na koncu so prav takšne malenkosti odločale,« je po izgubljenem finalu dejala Maja Marolt iz Braslovč, ki je pred novim športnim izzivom.

»Odhajam v Ljubljano na študij fizioterapije in z Živo Javornik sva se odločili, da se popolnoma posvetiva odbojki na mivki. Prepričana sem, da je to prava odločitev,« je odločna 170 centimetrov visoka odbojkarica, o kateri Kotnikova pravi, da ima ob neverjetni samozavesti tudi zelo dober sprejem, podajo, servis. »Mislim, da je odločilo to, da sta Kitajki spremenili taktiko, kajti ves turnir so nasprotnice servirale na Majo, onidve pa sta se pametno 'lotili' mene, kjer pa nisva bili tako uigrani. Na koncu sva naredili še nekaj lastnih napak, ampak z rezultatom sva lahko zelo zadovoljni,« je še dodala Kotnikova, ki jo je na tribunah ves spodbujal oče Slavko, nekdanji legendarni slovenski košarkar.

Usoden poraz v četrtfinalu

V polfinalu sta Slovenki z 2:1 (15, -15, 10) premagali drugo kitajsko dvojico, Xinyi Xia in MeiMei Lin, ki sta jima pred tem preprečili neposredno uvrstitev v četrtfinale. Svojo pot za nadaljevanje turnirja sta našli v repasažu, kjer sta brez izgubljenega niza premagali Švicarki Zobirst in Lutz, v četrtfinalu pa prav tako v dveh nizih še Američanki Iyo Lindhal in Lydio Smith. Končno tretje mesto na turnirju sta osvojili Kitajki Xia in Lin. Slovenke Špela Morgan in Sara Valenčič ter Nina Lovšin in Asja Šen so s tekmovanjem končale že po prvem delu.

Blizu bojev za kolajno sta bila tudi Jan Pokeršnik in Rok Bračko, ki sta v četrtfinalu proti prvopostavljenima nosilcema, Argentincema Bautisti Amievi in Leu Aveiru, izgubila z 1:2 (19, -19, -9). »Odlično sva začela, igra nama je stekla tako za menjavo kot v protinapadih. V drugem nizu je najina igra nekoliko padla. No, morda niti ne toliko, kot sta Argentinca začela igrati bolje na sprejemu in posledično v napadu, tudi v obrambi sta bila vse boljša. V tretjem nizu sta v obrambi ujela nekaj fantastičnih žog, uspela sta jima dva bloka in to je naredilo razliko,« je po tekmi dejal izkušenejši Jan Pokeršnik, ki je na ljubljanskem turnirju, a takrat z Nejcem Zemljakom, v preteklosti že zmagal.

Navdušena nad zmajem

Prvo mesto sta osvojila Amieva in Aveiro, ki sta v napetem finalu premagala belgijska brata Vandecaveye. Njuna zmaga, čeprav tesna, je bila zaslužena, oba pa sta bila navdušena nad glavnim mestom Slovenije. »Ljubljana nama bo ostala v lepem spominu, a ne le zaradi zmage. V teh dneh sva se z njo, kolikor se je le dalo, dobro seznanila. Všeč nama je zgodovina njenega gradu, zgodba o zmaju, vse je zelo magično. Mesto in ljudje so fantastični, seveda pa oba poznava Luko Dončića,« je dejal Leo Aveiro. Tretje mesto sta osvojila Avstralca Zach Schubert in Thomas Hodges.

Preostale tri slovenske dvojice so z nastopi končale že pred četrtfinalom. Nejc Zemljak in Črtomir Bošnjak v repasažu, Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk ter Matija Primec in Marin Novak že v predtekmovalni skupini.