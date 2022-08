Mačke v večini ne marajo potovati, tudi na večje spremembe in tuje ljudi se ne odzovejo najbolje. Zaradi svoje rutine jih še tako majhna sprememba hitro vrže iz tira. »Kakšna oblika oskrbe je zanjo najboljša, je odvisno od starosti, zdravja, družabnosti do ljudi in ostalih mačk in živali, torej značaja in temperamenta, njenega življenjskega sloga in stopenj tveganja v domu,« nam v pogovoru pove Pšenica Kovačič, strokovnjakinja na področju dobrobiti, blagočutja in vedenja mačk, ter doda, da pod tveganja spadajo predvsem begosumnost mačke, med drugim pa tudi druga mačkam nevarna vedenja ali običajna vedenja, ki se lahko ponesrečijo.

Skrbnik ima več možnosti

Ko gre za varstvo mačke, lahko skrbnik izbira med oskrbo na domu, ki lahko poteka enkrat ali večkrat na dan, ali dlje časa prisotno osebo, morda celo za časa vaše odsotnosti priseljeno v vaš dom. »Mačka lahko biva tudi v mačjem hotelu,« pove sogovornica, ki pa ne pozabi poudariti, da se, za karkoli se boste odločili, pozanimajte o kredibilnosti in kompetencah storitve. »Oskrbniku posredujte čim več informacij o mački in njenem življenjskem slogu in rutini. Ponavadi imajo ponudniki storitev že pripravljen vprašalnik za osnovne in specifične podatke ter opravijo uvodni obisk na domu. Priporočljivo je tudi pooblastilo začasnemu skrbniku živali med odsotnostjo lastnika.«

Kakšno varuško želite

Da nekdo opravlja storitev, ker ima rad mačke ali jih ima že vso življenje, še ni garancija za znanje in dobro opravljeno delo. »Ponudnikov storitev je vedno več, a večina jih bolj temelji na ljubiteljstvu in prehodnem delu kot resnem poslu. Dober glas seže v deveto vas in vaš vtis pri razgovoru ali srečanju z varuško naj da težo pri izbiri, in ne promocija na družbenih medijih, spletu ali v tiskovinah,« je povedala Kovačičeva, tudi sama mačja varuška. Seveda ni dovolj, da je oseba, ki ji zaupate mačko, zanesljiva, resna in zaupanja vredna. Potrebuje tudi osnovno razumevanje mačjega vedenja in potreb, ima primeren pristop in odzive na mačko. Priporočljivo je, da ima opravljeno praktično izobraževanje za mačje varuške, ki ga pripravlja zavod Minami Kat. »Varuh mora biti pri svojem delu dosleden in ne sme vznemirjati mačke pri njenih dejavnostih. Istočasno mora poskrbeti za osnovno oskrbo, ki vključuje čiščenje in pospravljanje dobrin in okolice. Pregledati mora izločke, kot so bruhanje, urin in blato, ter biti pozoren na barvo, vonj, strukturo, teksturo,« pove Pšenica Kovačič in doda: »Prav tako mora spremljati zdravje, vedenje in počutje mačke. Ob vsaki spremembi se obvesti skrbnika, kajti subtilne spremembe so lahko pri mački že pokazatelj resnih težav. Bistveno je, da je varuška vešča treznega ukrepanja v primeru akutne situacije – zdravstveni zaplet, mačji pretep ali pobeg.«

Kaj izbrati?

Obisk na domu je priporočljivo izbrati za na dom navezane mačke, starejše, nedružabne mačke, večmačji dom, ko gre za krajšo odsotnost (od dneva do treh dni). »Krajši obiski enkrat na dan z minimalno oskrbo niso priporočljivi za mlade, družabne in mačke s posebnimi potrebami ter ko gre za večdnevno odsotnost,« pove in doda, da če bo naš dopust trajal teden dni ali več, potem se raje odločite za varuško na domu. »Mačji hotel pa je priporočljiv za mlade, družabne in neobremenjene mačke, ki so radovedne raziskovalke,« pove in opozori, da hotel ni priporočljiv za mačke z notranje-zunanjim življenjskim slogom, starejše in plašne ter izjemno teritorialne mačke.

Seveda pa je velikokrat prav cena tista, ki odvrne lastnike, da se odločijo za plačljivo oskrbo na domu ali celo profesionalno varuško. »V večini se raje dogovorijo s sosedo ali prijatelji, ki opravijo le osnovno delo. A mačka je sama in osamljena. Zato so osnove hitro premalo, če želimo, da tudi mačka prijetno preživi čas brez nas,« pove in poudari, da mora biti kakovostna in varna oskrba vodilo pri izbiri varuške. »In varuški mora biti vodilo, da so mačke, ki jih oskrbuje, nekaj najbolj dragocenega.«