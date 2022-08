Na ministrstvu za finance so pripravili predloge novel štirih davčnih zakonov (zakona o dohodnini, zakona o trošarinah, zakona o davčnem postopku in zakona o finančni upravi) in jih danes tudi že posredovali v javno objavo na portalu E-demokracija in v medresorsko obravnavo. »Že pred volitvami smo povedali, da se bomo lotili sprememb davčne zakonodaje. V koaliciji se strinjamo, da so bile spremembe, ki jih je izvedla prejšnja vlada v letih 2021 in 2022 v precejšnji meri neustrezne, zato smo se takoj lotili nujnih popravkov,« je na današnjem briefingu za novinarje povedal novi finančni minister Klemen Boštjančič.

Kot je dejal, so pri pripravi sprememb pri dohodninski zakonodaji tehtali med učinki pri splošni razbremenitvi vseh dohodninskih zavezancev, »kjer bi, gledano absolutno, bili zavezanci z višjimi dohodki bolj razbremenjeni kot zavezanci z nižjimi dohodki, in bolj ciljno usmerjenimi spremembami, kjer želimo doseči učinek predvsem pri določenih skupinah, ki v tem trenutku najbolj potrebujejo pomoč države«.

Predlogi novel zakonov po Boštjančičevih besedah sledijo več ciljem; zagotavljanju javnofinančne vzdržnosti, koalicijskim zavezom in naraščajoči draginji, ob tem pa prinašajo tudi administrativne poenostavitve za davčne zavezance in v slovenski pravni red prenašajo nekatere direktive EU. Rok za pripombe oziroma odzive je 19. avgust. Kot je pojasnil Boštjančič, je tako kratek rok nujen, če želijo, da bi spremembe začele s 1. januarjem 2023.

Le manjše zvišanje splošne olajšave

Z novelo zakona o dohodnini je višina splošne olajšave za prihodnje leto določena pri 5000 evrih, ob tem pa se odpravlja tudji njeno postopno zvišanje na 7500 evrov; Po noveli, ki jo je DZ v prejšnji sestavi sprejel marca, in ki velja od začetka tega leta, se je splošna olajšava z lanskih 3500 evrov zvišala na 4500 evrov, do leta 2025 pa naj bi se postošno povzpela na 7500 evrov. Meja skupnega dohodka, do katere se zavezancu za dohodnino prizna tudi dodatna splošna olajšava, naj bi se ob tem zvišala s 13.716,33 evra na 15.000 evrov.

Posebno olajšavo predlagajo tudi za mlade; za zavezance do dopolnjenega 26. leta starosti je predvideno znižanje davčne osnove od dohodkov iz delovnega razmerja za 1000 evrov, za zavezance do dopolnjenega 29. leta starosti pa za 500 evrov.

Najpremožnejši bodo znova plačevali 50 odstotkov davka

Stopnja davka za zavezance v najvišjem, petem dohodninskem razredu bi se z letošnjih 45 odstotkov vrnila nazaj na 50 odstotkov, ob tem pa se odpravlja mehanizem avtomatičnega usklajevanja višin zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov ter znova uvaja mehanizem, ki je veljal pred zadnjo novelo.

Pri plačilu za poslovno uspešnost se uvaja dodatni pogoj za ugodno davčno obravnavo (izplačilo največ dvakrat v koledarskem letu), namesto davčno ugodnejše obravnave dohodka iz tega naslova v višini 100 odstotkov povprečne plače delavca pa ohranja splošna višina neobdavčenega dela v višini 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Pogoj za vstop oziroma obstoj v sistemu normiranih odhodkov pri dohodkih iz dejavnosti bo vezan na obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavezanca ali pri njem zaposlene osebe, ob tem pa se podaljšuje tudi obdobje nepretrgane vključenosti v zavarovanje, in sicer na 9 mesecev.

Oddajanje v najem ponovno bolj obdavčeno

Dohodki iz oddajanja premoženja v najem bodo spet obdavčeni, kot so bili pred letom 2020. Namesto 15 odstotkov, kot velja letos, bo torej treba od prejetih najemnin plačati davek v višini 25 odstotkov, ostaja pa pri desetih odstotkih višina priznanih normiranih stroškov. Obdavčitev kapitala, ki se je letos znižala s 27,5 na 25 odstotkov, se sicer menda ne bo spremenila.

Pri dohodkih iz kapitala se ponovno uvaja obdavčevanje izplačanih vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe (razen v primeru, ko družba pridobiva lastne delnice na organiziranem trgu) kot dividend, s čimer naj bi bila zagotovljena primerljiva opredelitev dohodka (dividend), kot velja po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, ter enaka obravnava tovrstnega dohodka fizičnih oseb s primerljivi dohodki.

Prihranek za proračun

Dvig splošne olajšave iz 4500 na 5000 evrov namesto na 550 evrov naj bi v prihodnjem letu prinesel državnemu proračunu 90 milijonov evrov prihranka. Še dodatnih 180 mmilijonov evrov naj bi se nateklo v leti 2024, še dodatnih 170 milijonov pa v letu 2025. Ostali predvideni ukrepi so baje relativno nevtralni. Povišanje meje dodatne splošne olajšave (iz 13.716,33 evrov na 15.000 evrov) prinaša izpad v višini 39 milijonov evrov, olajšava za mlade pa v višini 15 milijonov evrov. Na drugi strani pa sprememba davčne stopnje v najvišjem dohodninskem razredu pomeni dodatnih 11 miilijonov evrov za državni proračun, sprememba stopnje pri oddajanju premoženja v najem dodatnih 24 milijonov evrov, omejevanje davčne ugodnosti pri plači iz naslova poslovne uspešnosti pa 20 milijonov evrov dodatnih prilivov.

Najnižje plače in plače mladih bodo višje

Izračuni finančnega ministrstva kljub nižji splošni olajšavi pri dohodnini kažejo, da bodo tisti z najnižjimi plačami prejeli več. Zaposlenemu z minimalno plačo naj bi se neto letna plača glede na sistem, ki je veljaven v letu 2022, zvišala za 316 evrov, v primerjavi s trenutno veljavno ureditvijo za leto 2023 pa za 157 evrov. Delavcu s povprečno plačo in tistemu z dvakratnikom povprečne plače naj bi se neto plača prihodnje leto prav tako zvišala, vendar pa bi bila glede na trenutno ureditev za leto 2023 nižja. Precej nižje, tudi zaradi zvišanje stopnje v zadnjem dohodninskem razredu s 45 na 50 odstotkov, pa bodo najvišje plače.

Zaradi nove olajšave bodo višje tudi plače za mlade. Mlajšim od 26. leta, ki prejemajo minimalno plačo, se bo neto letna plača zvišala za 160 evrov, tistim s povprečno plačo za 260 evrov, tistim z dvema povprečnima plačama pa za 330 evrov. Zaposleni z minimalno plačo, ki so starejši od 26 in mlajši od 29 let, bodo letno pridobili 80 evrov, enako stari delavci s s povprečno plačo 130 evrov, tisti z dvema povprečnima plačama pa 165 evrov.

Trošarinska pomoč kmetijstvu in gozdarstvu

Precej novosti prinaša tudi novela zakona o trošarinah, s katero želi vlada omiliti posledice visokih cen energentov za kmetijski in gozdarski sektor. Pravica do vračila trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo se s 1. januarjem 2023 nadomešča s pravico do nakupa davčno označenega goriva za kmetijstvo z neposredno oprostitvijo plačila (dela) trošarine. Začasno, od 1. januarja, do 31. maja 2023, pa bo obveznost plačila trošarine za nakup goriva za kmetijstvo s 30 odstotkov znižana na 0 odstotkov.

Uvedba označenega goriva za kmetijstvo po navedbah ministrstva omogoča takojšnjo, neposredno trošarinsko ugodnost že ob nakupu goriva in ne več z zamikom v obliki zahtevka za vračilo trošarine, ki se praviloma vlaga za preteklo koledarsko leto; Upravičenci za nakup goriva za kmetijstvo so nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani agrarne skupnosti, ki imajo v uporabi kmetijska in gozdna zemljišča, uporabniki gozdnih zemljišč ali imetniki vsaj 41 čebeljih panjev, ki so v registru čebelnjakov evidentirali premike čebel v skladu s kmetijsko zakonodajo. Upravičenost do nakupa goriva za kmetijstvo bo za tekoče koledarsko leto ugotavljala Finančna uprava RS (Furs) na 30. junij preteklega leta;

Upravičenci bodo lahko v koledarskem letu nabavili količine goriva za kmetijstvo do količine normativne porabe goriva. Normativna poraba goriva upravičenca se bo evidentirala v informacijskem sistemu Finančne uprave RS in določala letno na podlagi podatkov kmetijskih in gozdnih površin ter števila čebeljih panjev upravičenca na 30. junij preteklega leta;

Pri nakupu plinskega olja za kmetijstvo se bo upravičenec moral izkaztil z identifikacijsko oznako in osebnim dokumentom. Trgovec z gorivom za kmetijstvo pa bo moral zagotoviti tehnične pogoje za evidentiranje količin nabavljenega goriva za kmetijstvo v podatkih upravičenca v informacijskem sistemu Furs..

Napoved za odmero akontacije dohodnine ne bo več omejena na eno leto

Predloga novele zakona o davčnem postopku in novele zakona o finančni upravi sta po pojasnilih finančnega ministrstva bolj tehnične narave. Novela zakona o davčnem postopku uvaja bolj jasnejše pogoje in roke pri mednarodnem upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja, med drugim glede zaprosila za informacije, povratnih informacij in sočasnega nadzora. Hkrati uvaja tudi skupni nadzo in d opolnjuje določbo glede varovanja podatkov.

Novela poleg tega uvaja obveznost poročanja upravljavcev digitalnih platform o poslovni dejavnosti, ki vključuje najem nepremičnin, osebne storitve, prodajo blaga in najem katerega koli načina prevoza, ter razkritje določenih podatkov upravičeni osebi, ki jih potrebuje za izpolnitev obveznosti; Za prevzem dokumentov s portala eDavki zavezanec po novem ne bo več potreboval kvalificiranega digitalnega potrdila, napoved za odmero akontacije dohodnine pa ne bo več omejena na eno leto.

S predlogom novele zakona o finančni upravi se odpravljajo v mandatu prejšnje vlade uveljavljene določbe, ki po oceni finančnega ministrstva predstavljajo odstop od sistemske ureditve, za katerega ni izkazan utemeljen razlog. Med drugim se ukinjata poseben položaj direktorjev finančnih uradov in kolegijsko odločanje v najzahtevnejših primerih davčnega postopka.

Gre za spremembe davčne zakonodaje, ki se zdijo finančnemu ministrstvu najbolj nujne, medtem pa so že začeli pripravljati bolj obsežne spremembe. Te naj bi bile pripravljene v začetku leta in bile deležne tudi bolj široke javne razprave, uveljavljene pa bi lahko bile z začetkom leta 2024.