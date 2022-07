Naklonjena je tudi ideji, da bi za abolicijo postopkov, ki so bili sproženi zoper posameznike v času covida-19, sprejeli poseben sistemski zakon. Posebni zakoni za popravo krivic niso novost, je poudarila v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo. »Če bodo potrebni novi omejevalni ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, bo moje ključno vodilo zagotoviti, da so ukrepi sprejeti skladno z načelom zakonitosti ter da predstavljajo zakonit in sorazmeren poseg v človekove pravice. Tega v mandatu prejšnje vlade ni bilo,« je med drugim dejala v intervjuju, v katerem je tudi poudarila, da cilj abolicije krivičnih kazni ni ustavitev vseh prekrškovnih postopkov, uvedenih zoper državljane v času epidemije, temveč predvsem ugotoviti, kateri postopki so bili uvedeni na podlagi nezakonitih in neustavnih ukrepov nekdanje vlade. Na ministrstvu še vedno pridobivajo podatke o vseh prekrškovnih postopkih in globah, ki so jih v času nekdanje vlade zoper posameznike sprožili različni inšpekcijski organi in policija. »Gre za ogromno število prekrškovnih postopkov,« pravi pravosodna ministrica.