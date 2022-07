Marjan Šarec: Ob naravnih nesrečah je v pomoč takoj treba vključiti tudi vojsko

Marjan Šarec je v politiki opravljal že vrsto javnih funkcij: bil je župan, kandidat za predsednika republike, predsednik stranke in predsednik vlade, po aprilskih volitvah pa se je znašel na položaju ministra za obrambo, za katerega se zdi, da mu je pisan na kožo. Pa ne toliko zaradi morebitne afinitete do vojaško-obrambnih vprašanj, ampak ker je v prostem času tudi prostovoljni gasilec, ki je v preteklosti že sodeloval v intervencijah. Izkušnje so mu pomagale pri aktivaciji državnega načrta zaradi požara na Krasu.