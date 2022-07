Kako čudovito vreme – dežuje!

Na jugu Omana, tik ob meji z Jemnom, je mesto Salalah. Ta hip je to najbolj obiskana destinacija na Arabskem polotoku. Od Kuvajta do Savdske Arabije, od Jordanije do Združenih arabskih emiratov – kdor le ima čas in denar, se vsaj za nekaj dni odpravi tja. Zakaj? Ker tam že od začetka julija dežuje.