Sanjska služba, ki pa nikogar ne zanima

Sam vselej, ko si nekaj zaželim, potrkam po lesu. Za vsak slučaj. Vraževerje pač. Očitno pa odgovorni na policiji niso niti malo vraževerni, njihovi visokoleteči načrti, da bo z letom 2023 na celotnem avtocestnem omrežju delovala avtocestna policija, so padli v vodo. Vsega leto kasneje, ko so jih pompozno obelodanili. Uradni razlog: pomanjkanje kadrov. Kdor vsaj malo spremlja policijo, ve, da je kadrovska stiska velika že vse od začetkov samostojnosti, zato je govorjenje, da načrt ne drži vode (pred enim letom pa jo je?), navadno sprenevedanje. Slovenska policija sicer še ni na točki, da bi sledila letalski industriji, ki zaradi premajhnega števila usposobljenih kadrov odpoveduje lete, toda ukinitev avtocestne policije oziroma natančneje vseh enot z izjemo ljubljanske, je korak v to smer.