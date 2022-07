Igralci in člani strokovnega vodstva so se na uvodnem zboru zbrali v legendarni dvorani Golovec, kajti Zlatorog je zaradi gradbenih del začasno zaprt, novembra pa bo na EP za ženske gostil skupino C s Slovenijo, Dansko, Švedsko in Srbijo. Na začetek priprav – v prvem tednu so imeli vsak dan po dva treninga – je prišlo 17 igralcev, zaradi reprezentančnih obveznosti pa sta manjkala dva od skupno sedmih novincev: 21-letni tunizijski vratar Yassine Belkaeid je nastopal na afriškem prvenstvu, Srb Vukašin Antonijević pa je bil na pripravah s kadetsko izbrano vrsto. Igralci so v Celju opravili tudi zdravniške preglede in testiranja, po besedah klubskega zdravnika Saša Djurića pa so vsi prišli na klubski zbor v »odličnem stanju«.

Domači uvod z Gorenjem

Prvo tekmo v pripravljalnem obdobju bodo pivovarji odigrali 9. avgusta doma proti romunski Contanzi, od 15. do 22. avgusta bodo nastopili na turnirju v Strugi, nato še v Doboju. Premierni uradni dvoboj jih čaka 3. septembra v slovenskem superpokalu (njihov tekmec bo aktualni pokalni prvak Gorenje), prva tekma v slovenski ligi šest dni kasneje proti Krki, prvi obračun v evropski ligi prvakov pa 14. septembra proti Aalborgu na Danskem. V minuli sezoni so pivovarji nastopili na treh frontah (državno prvenstvo, slovenski pokal, kvalifikacije za evropsko ligo), v novi pa bodo poleg dveh standardnih domačih tekmovanj igrali še v slovenskem superpokalu – prvič je v koledarju po pandemiji koronavirusa – in ligi prvakov, saj jim je evropska zveza EHF (tudi zaradi izključitve Vardarja in prepovedi nastopa za ruske in beloruske klube) med 13 kandidati namenila eno izmed sedmih posebnih povabil (»wild card«) za nastop med 16 najboljšimi klubi v Evropi.

Barcelona, Kielce, Kiel, Nantes, Aalborg, Pick Szeged in Elverum – to so nasprotniki Celjanov v »skupini smrti« v njihovem 27. nastopu med evropsko elito. Uvrstitev na vsaj šesto mesto, ki še zadnje prinaša napredovanje v osmino finala, se zdi glede na kakovost in neizkušenost ekipe bolj ali manj znanstvena fantastika, bi pa ekipa utegnila bili malce trši oreh za tekmece vsaj v Zlatorogu. Trener Alem Toskićse zaveda zmožnosti ekipe, ki je izgubila nekaj pomembnih igralcev (Tilen Kordin, David Razgor, Vid Poteko, Radojica Čepić, Stefan Terzić). »Čaka nas izjemno dolga, naporna in težka sezona na štirih frontah. Celje je spet v ligi prvakov in vsi skupaj se zavedamo, kaj to pomeni za mlado in neizkušeno ekipo. A na nobeni evropski tekmi se ne bomo predali, vseeno pa je naša prioriteta državno prvenstvo in ubranitev naslova slovenskih prvakov,« pravi Alem Toskić, ki je že v svoji krstni sezoni izpolnil glavni cilj – vrnitev naslova državnega prvaka v Zlatorog.

Rošade v klubskem vrhu

Toskić je v dosedanjem kapetanu Davidu Razgorju dobil novega pomočnika, kapetanski trak pa je prevzel Koprčan Aleks Vlah, ki začenja drugo sezono v celjskem dresu. »Po dobrem mesecu premora smo se vrnili v trenažni proces in lepo je bilo videti stare in nove soigralce ter trenerski štab. V novo sezono smo vstopili sveži in pripravljeni na nove tekmovalne izzive. Verjamem, da bomo na igrišču izpolnili zastavljene cilje,« se je konkretnejšim napovedim o ciljih diplomatsko izognil 25-letni organizator igre Aleks Vlah.

Poleg kadrovskih rošad med igralci – že prej omenjenih pet odhodov in in sedem prihodov (poleg Belkaeida in Antonijevića še Patrik Martinović, Amir Muhović ter trojica, ki se je vrnila s posoje v Mariboru: Mitja Janc, Domen Knez in Filip Rakita) – so se velike spremembe zgodile tudi v klubskem vodstvu. Namesto Roka Planklja je direktor kluba postal 38-letni Slovak Miroslav Benicky, ki je pred tem vodil Tatran iz Prešova (v Slovenijo se je z očetom preselil leta 1998, obiskoval mednarodno gimnazijo za Bežigradom in si v Ljubljani ustvaril družino), po 14 letih vrhunsko opravljenega dela v klubu (vodja marketinga, sponzorstev in odnosov z javnostmi) pa se je od pivovarjev (ne) pričakovano poslovil Miha Pantelič in odšel novim izzivom naproti.