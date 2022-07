Stavka se bo po napovedih sindikata Verdi, ki je letališko osebje pozval k stavki, začela v sredo ob 3.45 in naj bi trajala do četrtka do 4. ure.

Kot so danes za STA povedali v Fraportu Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem, je Lufthansa zaradi stavke odpovedala tudi sredine lete v Frankfurt in München z Brnika. Tako so odpovedani jutranji odhod v Frankfurt, popoldanski prihod iz Münchna in odhod, popoldanski prihod iz Frankfurta in odhod ter večerni prihod iz Frankfurta.

Poleg vozlišč v Frankfurtu in Münchnu bodo prizadeti tudi leti v Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart in Köln.

Na Verdijev poziv k stavki se je kritično odzval glavni kadrovski direktor Lufthanse Michael Niggemann, ki je povedal da zgodnje zaostrovanje po le dveh dneh pogajanj v krogu kolektivnih pogajanj, ki so bila doslej konstruktivna, povzroča ogromno škodo.

»Stavka vpliva na naše potnike med največjo potovalno sezono in dodatno močno obremenjuje naše zaposlene v že tako težki fazi letalskega prometa,« je še dodal.

Pričakovana stopnja udeležbe v sredini stavki je visoka, je sporočil Verdi. Strokovni vodja sindikata Marvin Raschinsky pa je dejal, da bo vplivala tudi na druge letalske družbe, saj stavkajoči opravljajo storitve tudi drugim podjetjem.

Lufthansa se s težavami sooča že celo poletje, saj je bila po navedbah francoske tiskovne agencije AFP zaradi pomanjkanja delovne sile letošnje poletje primorana odpovedati že okoli 6000 letov v in iz svojih nacionalnih vozlišč v Frankfurtu in Münchnu.