Na vsako neskladnost pri potovanju z agencijo je treba opozoriti takoj, svetujejo na ZPS. Če agencija pomanjkljivosti ne odpravi na kraju letovanja, mora potnik po zaključku potovanja vložiti pisno pritožbo in zahtevati znižanje cene ter povrnitev škode.

Podobno je treba ravnati tudi, kadar smo nastanitev ali letalski prevoz rezervirali sami, so poudarili. »Pisna pritožba pri ponudniku storitve je prvi korak,« so pojasnili. Za spore s platformami, kot sta AirB&B in Booking.com, in drugimi tujimi podjetji, se potrošniki lahko obrnejo na Evropski potrošniški center.

Pravila glede sprememb cene so v zakonu o varstvu potrošnikov določena le za potovanja s turistično agencijo. Ta lahko ceno potovanja poviša le pod posebnimi pogoji; zaradi sprememb cene goriva, sprememb davkov ali pristojbin za potovalne storitve (turistične takse, pristajalne pristojbine, pristojbine za vkrcanje ali izkrcanje na letališčih), ali zaradi spremembe menjalnih tečajev valute, povezanih s turističnim paketom. Turistična agencija mora o povišanju cene jasno in razumljivo obvestiti potrošnika vsaj 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Obvestilo mora vsebovati obrazložitev povišanja in izračun povišanja, opozarja ZPS.

Če povišanje cene presega osem odstotkov dogovorjene cene turističnega paketa, lahko potrošnik ali pristane na povišanje ali pa odstopi od pogodbe brez plačila odstopnine. V primerih, ko povišanje cene ne presega osmih odstotkov, potrošnik od pogodbe ne more odstopiti brez finančnih posledic. Nekatere agencije so potrošnikom ponudile popuste na spremenjeno ceno potovanja, zaradi česar ta ni dosegla osem odstotkov. Na ZPS menijo, da gre za nepošteno poslovno prakso, ki potrošnikom onemogoča odstop od pogodbe. »Zato potrošnikom svetujemo prijavo na tržni inšpektorat,« so zapisali.

Cene v restavracijah je dobro pred naročilom najprej preveriti na jedilniku. Zakon določa, da mora biti potrošnik preden ga ponudba zavezuje oz. pred sklenitvijo pogodbe, seznanjen s končno ceno ali vsaj načinom izračuna cene. »Če kljub izrecni zahtevi ponudnik ne poda predhodnih informacij o ceni, lahko zoper njega ukrepa tržni inšpektorat,« so pojasnili na ZPS.

ZPS potrošnikom svetuje tudi, da razmislijo o turističnem zavarovanju, tudi za primer okužbe s covidom-19. »Preden se odločijo za konkretno zavarovanje pa naj preverijo vsebino le-tega in se prepričajo, da zavarovanje res krije vse tiste dogodke, ki jih potrošnik zahteva,« so dodali.

Če potujete v države Evropske Unije je dobro imeti evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Direktor področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje na ZZZS Klemen Ganziti je pojasnil, da spodbujajo elektronsko poslovanje, zato po spletnem naročilu kartice uporabnik takoj prejme certifikat na elektronski naslov, kartico pa potem prejme po pošti. Certifikat je veljaven takoj, zaradi morebitnih težav z dostopom do interneta v tujini, pa Ganziti priporoča, da si uporabnik certifikat natisne.

V kolikor morate za nujno zdravstveno storitev v tujini plačati, ste upravičeni do povrnitve stroškov prek vloge, ki jo oddate na ZZZS. A le v kolikor je izvajalec vključen v javno zdravstveno mrežo ali koncesionar, za storitve opravljene pri zasebnikih, ZZZS stroškov ne povrne. Ganziti posebej opozarja na turistične ambulante na Hrvaškem, ki evropskih kartic ne sprejemajo in torej povrnitev stroškov zdravljenja v teh ambulantah ni mogoča.