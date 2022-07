V hudi vročini se je slovenska košarkarska reprezentanca včeraj po treh tednih znova zbrala in sicer zaenkrat še v okrnjeni zasedbi odpotovala v Kranjsko Goro, kjer je začela s pripravami na evropsko prvenstvo. To bo od 1. do 18. septembra v Nemčiji, Gruziji, Češki in Italiji. Slovenija bo skupinski del igrala v Kölnu, v skupini B so še Litva, Francija, Nemčija, Madžarska in BiH, sklepni del prvenstva stare celine pa bo v Berlinu. Še pred začetkom evropske reprezentance čaka prvi cikel drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija bo 25. avgusta gostila Estonijo, 28. avgusta pa gostovala v Nemčiji. Pred tem čaka četo selektorja Aleksandra Sekulića šest pripravljalnih tekem. 4. in 6. avgusta se bo na turnirju v Celju pomerila proti Nizozemski in Črni gori, 12. in 13. avgusta se bo na turnirju v Carigradu merila s Turčijo in Ukrajino, 17. avgusta bo v Stožicah gostovala Srbija, 20. avgusta pa v Celju Hrvaška.

Šiško zavrnil reprezentanco zaradi osebnih razlogov

Selektor Aleksander Sekulić je včeraj na zboru pozdravil dvanajst od skupno 20 košarkarjev, ki so bili povabljeni na priprave. Ker so mladi reprezentanti Saša Ciani, Luka Ščuka in Robert Jurković šele dobro zaključili z evropskim prvenstvom do 20 let, so dobili dodaten dan oddiha. Dan kasneje naj bi se priključila tudi Klemen Prepelič in Gregor Hrovat, medtem ko bosta Vlatko Čančar in Goran Dragić, če se bo odločil igrati na evropskem prvenstvu, na voljo od 4. avgusta. Na začetku avgusta naj bi prišel tudi Mike Tobey, zadnji pa se bo pripravam, predvidoma 8. avgusta, pridružil Luka Dončić. »Osnovna ideja je bila, da smo razmišljali tudi o jeseni in zimi, ko bomo imeli tekme drugega in tretjega cikla kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Takrat ne bodo vsi na voljo, zato bomo preizkusili nekatere mlade, jim dali priložnost in videli, ali lahko takrat računamo na njih,« je širši reprezentančni seznam pokomentiral Aleksander Sekulić, ki je pred kratkim podpisal pogodbo z ruskim velikanom Lokomotivo Kuban iz Kranodarja, a o novem klubu ni želel veliko govoriti. »To je velik korak naprej v moji karieri, a sem trenutno z mislimi le in samo pri reprezentanci.«

Sekulić še naprej upa, da bi lahko računal tudi na Gorana Dragića, za katerega se še ne ve, ali bo lahko igral na evropskem prvenstvu. »Tekem sicer ne bo preveč. Bi rekel, da ravno dovolj. Imamo prednost, ker je ogrodje ekipe že sestavljeno. Poznamo se dobro, zato se bomo veliko lažje uigrali, postavili principe v igri ter ustvarili kemijo in hierarhijo.« Najprej bodo v trenerskem štabu poskrbeli za fizično pripravljenost igralcev, nato bo sledilo grajenje igre. »V Celju zato ne pričakujemo posebej atraktivne igre. Tekmi z Nizozemsko in Črno goro bosta bolj služili za to, da preizkusimo nekatere mlade igralce. Bodo pa že vidni prvi obrisi igre, ki si jo želimo. Naslednje tekme pa bodo že precej bolj pomembne. Tempirali bomo formo z mislijo, da bomo pravi na tekmah z Estonijo in Nemčijo ter nato na evropskem prvenstvu.« Edino ime, ki ga slovenska javnost pogreša na reprezentančnem spisku, je Žan Mark Šiško. Organizator igre evroligaškega Bayerna je vnovič izrazil željo, da ni del izbrane vrste. »Z njim in njegovim agentom sem imel pogovor. Njegova želja je bila, da izpusti evropsko prvenstvo zaradi osebnih razlogov. Drugače, kot da sem mu šel nasproti, nisem mogel. Tu se je za mene zgodba končala. Ne bi rad preveč drezal v to, saj gre za osebne zadeve igralca.«

Murić: Trdo delo in uživanje

Vloga kapetana bo zaenkrat znova pripadla Edu Muriću, ki pa je poudaril, da se ji bo z veseljem odrekel, če bo v izbrani vrsti Goran Dragić. 30-letni Ljubljančan je na zbor prišel prešerne volje, ki ga krasi praktično ves čas. Pravi, da so bili trije tedni oddiha dovolj, da je znova napolnil baterije, le da si bo moral povrniti fizično pripravljenost. »Glava je pripravljena, zdaj moram v red spraviti le še telo. Pred nami sta dva pomembna meseca trdega dela in uživanja. Upam, da bomo tudi zadnji dan, ko se bomo vrnili z evropskega prvenstva, vsi tako veseli in nasmejani,« je povedal Edo Murić, ki se zaveda, da bo naslov evropskih prvakov precej težje braniti, kot ga je bilo osvojiti. »Zdaj nas vsi jemljejo smrtno resno. Smo ena boljših reprezentanc na turnirju in tako bomo morali tudi nastopiti. Povezani smo, čeprav je nekaj novih obrazov. Veselimo se izzivov in prepričan sem, da jim bomo kos.«

Murić je od zadnje reprezentančne akcije rešil tudi klubsko vprašanje. Še naslednji dve leti bo nosil dres Cedevite Olimpije, kar je bila tudi njegova velika želja. »Vesel sem, da sem ostal v Olimpiji. Tudi agentu sem rekel, da je to prva, druga, tretja, četrta in peta izbira, šele nato bi prišle v obzir druge ponudbe. Bile so, a ne bi rad o njih govoril. Čakal sem Olimpijo, ker mi predstavlja dom. Z veliko večjim veseljem se borim za ta klub kot za ostale. Po koncu kariere bom z družino ostal v Ljubljani in vse, kar bomo naredili z Olimpijo, bo ostalo. Rad bi, da ta klub doseže, kar mu pripada. Do tam nas čaka še dolga pot, a igralci, ki so podpisali, so pripravljeni dati vse od sebe, da to uresničimo. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da bo Olimpija uspešna in da bom v tem dresu tudi sklenil kariero.«